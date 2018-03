RUG: 'Niet gehackt door Iraniërs'

De Rijksuniversiteit Groningen is niet gehackt door een hackersgroep uit Iran. Dat zegt een woordvoerder van de universiteit.

Negen Iraniërs zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor cyberspionage. De hackers zouden zijn binnengedrongen bij een of meer Nederlandse universiteiten, met als doel wetenschappelijk onderzoek buit te maken.

Universiteiten in Nederland en meer

Opgepakt zijn ze niet; ze bevinden zich in Iran. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft alleen hun namen bekendgemaakt 'om ze tegen te werken'. De negen hackers werken volgens de VS voor een instelling in Iran, Mabna genaamd.

Ze zouden sinds 2013 zijn binnengedrongen in de computersystemen van 144 Amerikaanse universiteiten en 176 universiteiten in 21 andere landen. Nederland wordt genoemd als een van die 21 landen, naast onder meer Duitsland, Israël, Turkije en Groot-Brittannië.

Strijdmacht van het bewind

Volgens de Verenigde Staten hebben de hackers meer dan 31 terabyte aan informatie gestolen voor de Revolutionaire Garde, een speciale strijdmacht van het Iraanse bewind.

Wetenschappers van de RuG behoren dus niet tot hun slachtoffers.

