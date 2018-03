Help, ik heb financiële problemen

Bijna de helft (45 procent) van de Nederlandse huishoudens heeft moeite met rondkomen en vier van de tien huishoudens loopt achter met betalingen. Eén op de vijf huishoudens kampt zelfs met ernstige betalingsproblemen.

NoordZaken-expert en budgetcoach Monica ten Hoove zet ons met beide benen op de grond.

Door Monica ten Hoove

In lang niet alle gevallen is de hoogte van het inkomen van invloed op het ontstaan van betalingsproblemen. Meer bepalend is hoe mensen met geld omgaan. Wat wel geldt is dat mensen in een huurhuis, met een uitkering en zonder financiële opvoeding meer kans hebben op geldproblemen.

Helaas is praten over geld nog steeds een groot taboe en is er veel schaamte. Daarom dit artikel. Wat moet je doen wanneer je financiële problemen hebt?

Vraag hulp

Het allerbelangrijkste is dat je hulp vraagt. Blijf er niet zelf mee lopen, steek je kop niet in het zand, maar ga op zoek naar hulp. Die kan van een vriend of familielid komen. Let dan wel op dat deze persoon wat verstand van zaken heeft. Ik kom helaas vaak tegen dat goedbedoelde hulp de zaken alleen maar verergert.

Professionele hulp kun je inhuren, bijvoorbeeld van een budgetcoach, maar er zijn ook veel organisaties die je gratis helpen. Denk aan Humanitas en de gemeente in de vorm van het GKB. Maar doe het wel, want uit onderzoek blijkt dat het bijna onmogelijk is zelf uit de financiële problemen te komen.

Schakel hulp in. Het is bijna onmogelijk zelf uit de financiële problemen te komen Monica ten Hoove – budgetcoach

Schaamte

Een grote drempel waardoor mensen geen hulp inroepen is schaamte. Het gevoel is begrijpelijk, maar niet op zijn plaats. Wellicht heb je wel wat minder slimme beslissingen genomen, maar de meeste Nederlanders hebben nooit geleerd hoe met geld om te gaan. Tja, dan is de kans dat het mis gaat aanwezig. En denk niet dat je de enige bent. Realiseer je dat geen hulp inroepen de zaken alleen maar erger maakt en daarmee de schaamte groter.

Onderschatten

Een andere reden waarom mensen geen hulp inroepen is omdat ze de situatie onderschatten. Ze missen overzicht en het lukt allemaal nog net om rond te komen. Bij al mijn klanten bleek hun schuld minstens het dubbele te zijn van wat ze dachten.

Problematische schulden

Roep bij de eerste betalingsachterstanden al hulp in. Veel mensen wachten te lang, onder andere door schaamte of onderschatting van het probleem. Hierdoor wordt de situatie alleen maar erger. Beginnende betalingsachterstanden zijn redelijk makkelijk op te lossen. Problematische schulden oplossen is een stuk ingewikkelder.

Het lawine-effect

Een rekening niet betalen kost je vaak al minstens 40 euro incassokosten. Een boete niet betalen zorgt vaak voor meer dan een verdubbeling van de boete en de kosten van een deurwaarder kunnen een factuur van 400 euro zomaar laten groeien tot een schuld van 1400 euro. Die ene rekening betalen zorgt er weer voor dat je andere rekeningen niet kunt betalen. Wat ook weer extra kosten oplevert. Ik noem dit het lawine-effect. Wat begint met een paar betalingsachterstanden kan resulteren in een lawine van schulden.

Wat begint met een paar betalingsachterstanden kan resulteren in een lawine van schulden Monica ten Hoove

Cadeau

Kwam je voor 1997 in grote financiële problemen, dan werd je failliet verklaard. Vervolgens konden schuldeisers eindeloos achter je aan zitten om de schulden op de eisen. Inmiddels hebben we schuldhulpverlening waardoor je na drie jaar van je schulden af bent en met een schone lei begint. Dat is een prachtig cadeau.

Opnieuw beginnen

Helaas maken maar weinig mensen gebruik van deze regeling ten opzichte van het aantal mensen met problematische schulden. Ja, je moet je drie jaar lang aan veel regels houden en op een klein bedrag per week leven. Maar daarna kun je opnieuw beginnen in plaats van nog twintig jaar in de schulden en de ellende te zitten. Neem contact op met de Gemeentelijke Kredietbank in jouw woonplaats voor meer informatie. Ze helpen je voor niets.

Mijn tips:

Tip 1: Blijf niet met zorgen over schulden lopen

Tip 2: Steek je kop niet in het zand, maar ga op zoek naar hulp

Tip 3: Stap over je schaamte heen. Je bent niet de enige met financiële problemen

Tip 4: Roep bij de eerste betalingsachterstanden al hulp in

Tip 5: Wees je bewust van het lawine-effect

Monica ten Hoove is na een carrière in het bankwezen gestart als zelfstandig financieel coach. Dat doet ze voor ondernemers met haar bedrijf Mijn Financiële Vrijheid. Met Mijn Financiële Huishoudster werkt ze voor particulieren. Contact: info@mijnfinancielehuishoudster.nl

