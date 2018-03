Koeman zet Hateboer op de bank tegen Portugal

Oranje begint maandagavond zonder Hans Hateboer aan de oefeninterland tegen Portugal. Bondscoach Ronald Koeman geeft de voorkeur aan Kenny Tete. Aanvoerder Virgil van Dijk staat wél weer aan de aftrap.

Afgelopen vrijdag startte Hateboer nog in de basis, in de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Engeland.

Meer dan voldoende

Ronald Koeman wil nu dus Hateboers concurrent Tete aan het werk zien. Dat heeft niets te maken met zijn prestatie tegen Engeland, want volgens de bondscoach speelde de Beertster verdediger van het Italiaanse Atalanta Bergamo een goede wedstrijd. 'Meer dan voldoende', was het oordeel van de bondscoach.

Een nieuw systeem

Hateboer zelf was ook tevreden over zijn optreden. 'Dit is waar ik jarenlang voor heb getraind en op heb gehoopt', liet hij na de wedstrijd weten.' Over de wedstrijd zelf was hij minder te spreken. 'Maar dat is ook niet zo gek. We spelen een nieuw systeem, met heel veel nieuwe jongens'

Te weinig gebracht

'Organisatorisch stond het aardig, maar in balbezit brachten we te weinig', ging Hateboer verder. 'Ik denk dat de toeschouwers niet hebben genoten', zegt Hateboer. 'We zijn natuurlijk niet meer zo goed als een paar jaar geleden. Ik denk dat we het verdedigend nog wel goed deden.'

Meer wijzigingen

Maandagavond mag het Nederlands elftal in het Zwitserse Genève op herhaling tegen Portugal. Hateboer is niet de enige die zijn plaats moet afstaan. Ook Jeroen Zoet, Patrick van Aanholt, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Bas Dost, Quincy Promes moeten plaatsnemen op de bank. Virgil van Dijk staat dus wél weer in de basis.

