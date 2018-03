Het Groninger Museum staat dit jaar uitgebreid stil bij de schilders van kunstgezelschap De Ploeg.

'Ik kan me niet voorstellen dat er Groningers zijn die nog nooit van De Ploeg gehoord hebben', zegt museumdirecteur Andreas Blühm in Noord Vandaag.

Andreas Blühm legt uit: wat is De Ploeg?

Maar voor wie tóch niet bekend is met De Ploeg, geeft Blühm een korte kunstles...

'Het gaat altijd over vroeger'

'Het gaat altijd over vroeger als het over De Ploeg gaat', zegt Geert Schreuder, hedendaagse De Ploeg-schilder in Onstwedde. Hij heeft een boodschap voor Andreas Blühm...

'Het is mooi spul'

Een schaap dat in één keer vijf lammetjes op de wereld zet, dat zie je niet elke dag. En dus reisde Ronald Niemeijer af naar boer Kees Geertsema in Aduard. 'Dit gaat heel geweldig zo, het is mooi spul', zegt de boer. Zijn kinderen willen graag dat de lammetjes een mooie naam krijgen en daarbij kan jij helpen...

'Wij weten beter'

De ziekte van COA-medewerkers in Ter Apel komt door vieze gebouwen en een slechte werksfeer en niet door bodemverontreiniging. Dat hebben ze vandaag te horen gekregen van een speciale onderzoekscommissie. Mark Goes, oud-beveiliger, gelooft er niks van: 'Wij weten beter. Dat er iets in de grond zit, is honderd procent zeker.' Hij gelooft niks van de conclusies.

'Ik had nog nooit wat gewonnen'

De vioolspelende zusjes Nadia (14) en Loes Mevissen (18) uit Haren wonnen een tweede prijs op het Prinses Christina Concours. 'Bij mij kwam het echt uit de lucht vallen, ik had nog nooit wat gewonnen', zegt Nadia. Ze spelen regelmatig een stuk voor de familie, nu in de studio voor heel Groningen.

