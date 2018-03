Het scheelde niet veel of Robben speelde voor Manchester United

Het scheelde niet veel of de Bedumer had voor Manchester United gespeeld. (Foto: ANP)

In 2004 stapte voetballer Arjen Robben over van PSV naar het Engelse Chelsea, waar hij aan zijn eerste buitenlandse avontuur begon. Het scheelde echter niet veel of de Bedumer had voor concurrent Manchester United gespeeld.

De toenmalige United-trainer Alex Ferguson probeerde Robben binnen te hengelen, maar liet daarna ineens niets meer van zich horen. Dat zegt de vleugelaanvaller in gesprek met het Engelse magazine FourFourTwo.

Goed gesprek

'Met Sir Alex Ferguson had ik een erg goed gesprek tijdens een diner in Manchester', bekent Robben. 'We hadden het over het voetbal en het leven in het algemeen. Ik ben ook nog naar het trainingscomplex van United gegaan en alles leek in orde. Nadat ik terugkeerde bij PSV, gebeurde er echter niets meer. Er werd niet meer serieus contact opgenomen vanuit Manchester.'

Geen spijt

Robben vervolgt: 'PSV onderhandelde toen ook met Chelsea, dat misschien wel een betere aanbieding deed? Dat weet ik echt niet. De plannen van Chelsea bevielen me en alles kwam snel rond. Als Manchester United meteen een aanbod had gedaan, had ik daar getekend. Dat gebeurde niet, maar ik heb ook nergens spijt van.'

Toekomstplannen

De toekomst van Robben is nog ongewis. Het contract van de 34-jarige voetballer bij het Duitse Bayern München loopt over drie maanden af, maar over een vervolgstap heeft de Bedumer nog niets gezegd. Als het aan zijn voormalig werkgever FC Groningen ligt, dan sluit Robben zijn spelerscarrière af in het Noordlease Stadion.

Punt achter carrière

In een interview met de Volkskrant bekende Robben eind 2017 dat hij de mogelijkheid overweegt om te stoppen. 'Alles kan. Ik kan stoppen, naar Amerika, nog één jaar Bayern, twee jaar Bayern. Geen optie is uitgesloten.' Robben heeft een aflopend contract bij zijn club Bayern München. 'Ik heb niets meer nodig om te zeggen: nu is mijn loopbaan af.'

