Cursus moet ervoor zorgen dat OM-medewerkers cybercrime herkennen

Medewerkers van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland hebben te weinig verstand van cybercrime en de wetsartikelen daarover om succesvol te vervolgen. Daarom gaan alle 230 medewerkers de komende maanden op cursus.

Justitie laat nu te veel kansen liggen om internetcriminaliteit aan te pakken en dus wordt het tijd om een vuist te maken, zegt officier van justitie Dirk ten Boer.

'De cursus is bedoeld voor alle medewerkers van het parket Noord-Nederland. Zodat iedere medewerker cybercriminaliteit kan herkennen en ermee kan omgaan.'

'Te weinig zaken aangepakt'

'We zien dat er te weinig van dit soort zaken worden opgepakt. Slechts acht procent van de mensen in Nederland doet aangifte van cybercrime, bleek al eerder uit landelijk onderzoek', zegt Ten Boer.

'En als wij de zaken die wél bij ons komen traditioneel vervolgen en niet als zodanig herkennen, missen wij een stuk vervolgingsmogelijkheid.'

Smaad via Facebook

'Neem bijvoorbeeld een man die inlogt op de facebookaccount van de ex-vriendin waar hij ruzie mee heeft en allerlei nare dingen zegt. Die willen we dan voor smaad vervolgen, maar een strafrechtartikel dat speciaal voor dit soort overtredingen is gemaakt gebruiken we dan niet. Ik vind dat alle medewerkers van het OM op diezelfde methode moeten meegaan, moeten weten wat er strafbaar gesteld is en weten hoe het aan te pakken is.'

Doelstelling van justitie is om dit jaar dertig cybercrimezaken voor de rechter te brengen.

