Onderzoekscommissie is 'verbaasd' over plotselinge COA-schoonmaak

Tijdens het onderzoek naar de ziekte van (oud)personeel van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de onderzoekscommissie tegen een ventilatieprobleem bij het COA aangelopen.

De ventilatiesystemen, een bron van de verontreinigde lucht in het pand, bleken een maand voordat er onderzoek in zou plaatsvinden opeens te zijn schoongemaakt.

Opmerkelijk

'Daar waren we wel verbaasd over, en dan druk ik me voorzichtig uit', stelt Joop Atsma, voorzitter van de commissie. 'Het is heel erg opmerkelijk dat, als je weet dat er onderzoek wordt gedaan, je die systemen toch gaat schoonmaken.'

Geen opzet

Peter Siebers, bestuurslid van het COA, beaamt dat. 'Dit was niet de afspraak. Maar het stond op de planning om het te doen. Het is gedaan, tegen de afspraken met de onderzoekscommissie in. Dat is geen opzet geweest, maar het is ook zeker niet hoe we het met de commissie hadden afgesproken.'

We wisten dat het er smerig was en dat er ongewenste stoffen waren vrijgekomen Joop Atsma - onderzoeksvoorzitter

Overigens doet de schoonmaak volgens onderzoeksvoorzitter Atsma niets af aan de conclusies. 'We wisten al dat het smerig was en dat er veel stoffen waren vrijgekomen die er niet thuishoorden.'

In gesprek

Het COA gaat deze week in gesprek met de medewerkers over de uitkomsten uit het onderzoeksrapport dat vandaag naar buiten kwam.

Pas na die gesprekken besluit het COA wat ze definitief gaan doen aan bijvoorbeeld de werksfeer die er in het COA heerst. Die is volgens het onderzoeksrapport één van de oorzaken van de klachten die (oud-)medewerkers van het COA hebben.

Grote instroom

Bestuurslid Siebers noemt de grote instroom van asielzoekers in 2015 en de werkdruk als een belangrijke oorzaaken van de stress die medewerkers ervaarden.

'En nadat de grote instroom van asielzoekers tot een eind kwam, maakten mensen zich zorgen over het behoud van hun baan. Dat, gecombineerd met medewerkers die ziek waren zonder dat we daar een reden voor kregen, heeft gezorgd voor een vervelende werksfeer.'

Conclusie

Het COA moet volgens de onderzoekscommissie allereerst aan de slag met de gebouwen. 'Er moeten waterleidingen worden vervangen, en met de schoonmaakprocedure moet men aan de slag', zegt Atsma.

Ook met de onderlinge verhoudingen moet men vanaf morgen aan de slag. 'Want de verhoudingen op de werkvloer zijn niet goed.'

