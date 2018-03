Stadskanaal worstelt met installatie nieuwe raad

De gemeente Stadskanaal worstelt met de vraag of de nieuwe gemeenteraad wel geïnstalleerd kan worden. Dat zou formeel gebeuren door het langstzittende raadslid, nu Stadskanaal zonder burgemeester zit.

Volgens de griffie is een oplossing om het langstdienende raadslid, VVD'er Goedhart Borgesius, de rest van de raad te installeren, waarop Ingrid Sterenborg (ChristenUnie) Borgesius daarna de eed afneemt.



Formeel kan het niet

Alleen, volgens VVD'er Hans Klopstra, tevens advocaat, kan dat formeel gezien niet.

'Bij benoeming van de nieuwe raad, vervalt automatisch de benoeming van de oude raad. Goedhart Borgesius kan zijn functie pas uitoefenen nadat hij is beëdigd. En hij kan de rest van de raad daarna pas beëdigen, want hij is dan pas daartoe gerechtigd.'

Over die visie breekt griffier Koen Willems nu zijn hersenen. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de wet hierin niet lijkt te voorzien.



Waarnemer voor één dag?

Volgens Klopstra zijn er twee mogelijkheden. 'Of de huidige burgemeester, in dit geval Baukje Galama want ze is nog niet formeel gestopt, beëdigt Borgesius. Of de commissaris van de Koning benoemt een waarnemer voor één dag.'

De woordvoerder zegt dat er druk naar alle scenario's wordt gekeken.

