Vrouw (82) die roekeloos inhaalde komt niet voor de rechter

De automobiliste (82) die door een man uit Oude Pekela werd gefilmd, toen ze bezig was met een levensgevaarlijke inhaalmanoeuvre, hoeft niet voor de rechter te verschijnen

De zaak stond maandag op de rol van de kantonrechter in Assen. Op het laatste moment besloot het Openbaar Ministerie (OM) deze zaak voorwaardelijk te seponeren.

De berm in

De vrouw haalde een vrachtwagen met oplegger in. Het ging net goed, doordat tegemoetkomende automobilisten de berm in stuurden. Eén van hen was de koerier uit Oude Pekela die alles vastlegde via zijn dashcam. De beelden zorgden voor veel ophef op internet.

Tien jaar ouder

Direct nadat de beelden van de levensgevaarlijke inhaalactie op de autoweg bij het Drentse Zuidwolde in maart vorig jaar online gingen, kwam de politie met het bericht dat het ging om een 71-jarige vrouw. Pas een jaar later bleek dat de hoofdrolspeelster uit Beilen tien jaar ouder was.

Blanco strafblad

De uitnodiging voor de zitting bij de kantonrechter in Assen lag al in haar bus. De vrouw is definitief haar rijbewijs kwijtgeraakt. De vrouw is hiermee voldoende bestraft, vindt het OM. Ook de leeftijd van de Beilense en het blanco strafblad tellen volgens het OM mee.

Niet openbaar behandeld

Nu de zaak niet in het openbaar is behandeld, blijft het onduidelijk wat de vrouw heeft bewogen om zo in te halen. Ze is er bij de politie wel over gehoord. Maar het OM wil hierover niets kwijt.

