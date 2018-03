Rechter geeft hardleerse Stadjer laatste waarschuwing

Een 51-jarige man uit Groningen, die veroordeeld is voor vernieling, diefstal en belediging van agenten, moet op zijn tellen passen. Valt hij in herhaling, dan moet hij voor twee jaar naar de inrichting voor veelplegers (ISD).

Dat oordeelde de rechtbank maandagmiddag.

Woedeaanval

De man heeft een rijk strafblad en ging in augustus vorig jaar opnieuw in de fout. In een café aan de Grote Markt vernielde hij twee glazen, en aan de Poelstraat maakte de man stampij omdat hij geen geld kreeg toen hij bedelde. Hij werd woedend en gooide terrasmeubels omver. Ook toegesnelde agenten beledigde de man direct.

Dat laatste gebeurde ook in september, toen de man luidkeels op straat alcohol stond te drinken. Toen handhavers hem daarop aanspraken, schold de man hen de huid vol.

Worsteling

In februari griste hij een krat met lege bierflesjes van een woonboot, maar werd daarbij overlopen door een bewoner van een andere boot. Die had de man zien zeulen met de krat met rammelende flesjes. Het kwam daarbij tot een worsteling waarbij de dief met krat en al in het water viel.

Reclassering

Sinds 2003 is de man bekend bij hulpverleningsinstanties. Ook startte sindsdien diverse verslavingstrajecten, maar zonder succes. Hij krijgt nu van de rechtbank in zijn proeftijd van twee jaar de kans om zich te bewijzen. Ook moet hij zich strikt aan de afspraken van de reclassering houden.