Bert Nederveen informateur in Stadskanaal (Foto: RTV Noord)

Bert Nederveen, huidig wethouder voor de ChristenUnie in Zuidhorn, is door de Knoalster ChristenUnie gevraagd om informateur te worden in Stadskanaal.

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

Nederveen moet het proces begeleiden om tot een nieuw college te komen. De ChristenUnie werd vorige week bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij in Stadskanaal. De in Noordhorn woonachtige Nederveen is ruim acht jaar wethouder voor de ChristenUnie in Zuidhorn en was er daarvoor twaalf jaar raadslid en fractievoorzitter namens zijn partij. Smeden nieuwe coalitie Het smeden van een nieuwe coalitie in Stadskanaal begint volgende week dinsdag met een openbaar fractiebreed overleg. Tijdens die bijeenkomst krijgen de acht fracties die verkozen zijn in de raad van Stadskanaal de kans om een eigen visie op de verkiezingsuitslag te geven. Vervolggesprekken Nederveen zal die input gebruiken bij de vervolggesprekken om een nieuwe Knoalster coalitie te smeden. Lees ook: - Stadskanaal worstelt met installatie nieuwe raad

