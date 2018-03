Deel dit artikel:











Opgestapte wethouder Mariska Sloot keert terug in Harense gemeenteraad Oud-wethouder Mariska Sloot is maandagavond teruggekeerd als raadslid van de gemeente Haren. (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

Oud-wethouder Mariska Sloot is maandagavond teruggekeerd als raadslid van de gemeente Haren. Ze neemt de taken over van haar Gezond Verstand Haren-partijgenoot Esther Wiersema.

Geschreven door Robert Pastoor

Wiersema stopt omdat ze het fractiewerk niet meer kan combineren met haar werk als zelfstandig ondernemer. Gevoelige terugkeer De terugkeer van de voormalig wethouder is saillant te noemen. Vlak voor de kerstdagen stapte ze samen met haar partij uit het college. Ze was het niet eens met de gang van zaken rondom de voorgenomen herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Gezond Verstand Haren is tegen de herindeling en wil niet dat de gemeente zich ermee bezighoudt. Toen RTV Noord meldde dat zes werkgroepen, waaronder ook uit Haren, voorbereidende fusiemaatregelen troffen, besloot de partij uit het college van burgemeester en wethouders te stappen. Stemmen? Er ontstond onder de raadsleden enige consternatie toen bleek dat ze moesten stemmen over de toelating van het nieuwe raadslid. Volgens D66-raadslid Wil Legemaat had ze in haar politieke loopbaan nog nooit hoeven stemmen voor de toelating van een raadslid.



Burgemeester Pieter van Veen liet weten dat het bij de procedure hoorde. 'Kijkt u nog maar eens naar de wet', liet hij de raad weten. De stemming bracht een terugkeer van Sloot niet in gevaar. Er was slechts één tegenstem. Lees ook: - Oud-wethouder Sloot keert terug als raadslid

