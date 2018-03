Niet gif in de bodem, maar een slecht binnenklimaat van de gebouwen leidde volgens onderzoek tot gezondheidsklachten rond het COA-terrein in Ter Apel. Maar volgens massapsycholoog Herman van de Sande kunnen de klachten ook psychologisch zijn.

'Mensen denken altijd dat er een gemeenschappelijke oorzaak voor moet zijn als een heleboel mensen zich niet goed voelen. En van die gezamenlijke oorzaak is het logisch om te stellen dat die in een of ander gif zit, of in bacteriën', stelt Van de Sande.

'Mensen beïnvloeden elkaar'

Het onderzoek dat maandag gepresenteerd werd, sluit een verontreinigde bodem als oorzaak van de klachten uit. Maar een aantal zieke (oud-) medewerkers van het COA gelooft daar niets van.

'Dit soort verschijnselen is goed onderzocht', zegt Van de Sande. 'En in heel veel gevallen heeft men niets kunnen vinden van fysieke oorzaken, maar vond men dat mensen elkaar heel sterk beïnvloeden. Als één iemand zegt: 'Ik ben benauwd en ik heb hoofdpijn', gebeurt het dat een ander dan ook al gauw dat soort symptomen krijgt. Fysieke oorzaken zijn niet nodig om je ziek te voelen.'

Lees ook:

- Rapport: 'Klachten COA Ter Apel niet door de grond, maar door gebouw'

- Resultaten COA-onderzoek 'een grote teleurstelling'

- Onderzoekscommissie is 'verbaasd' over plotselinge COA-schoonmaak

- Bloedneus, hoofdpijn, huiduitslag: wat is het Sick Building Syndroom?