Verkoop van Knoalster watertoren frustreert raadspartijen

Meerdere partijen in de gemeenteraad van Stadskanaal zijn ontevreden over het feit dat de watertoren in diezelfde plaats voor 40.000 euro is verkocht aan twee particulieren.

Die hebben grote plannen met de watertoren. Zo komen er bovenin de toren woningen, wordt in het hart kantoorruimte gebouwd en verschijnt onderin een horecavoorziening.

Onverteerbaar

De PvdA, GemeenteBelangen Stadskanaal en D66 vinden het onverteerbaar dat stichting Rondom de Watertoren, die meerdere plannen had met het gebied en de toren, vorig jaar nog nul op het rekest kreeg, en de toren zelf amper een jaar later is verkocht aan twee ondernemers.

Toekomst

'Eerst zou er sprake zijn van een ondernemersechtpaar, nu blijken het twee particulieren te zijn', stelt GemeenteBelangen-voorman Erik Bieze. 'We vragen ons af wat de toekomst is van de watertoren. Het voormalige postkantoor is ook verkocht, dat staat er nu niet meer. We gaan vragen stellen, nog voordat de koopakte moet worden getekend.'

Nu wel?

Zo staat de Partij van de Arbeid er ook in. 'De stichting Rondom de Watertoren had plannen met het gebied. Erg jammer om te merken dat dit niet is gelukt, en we vragen ons ook af waarom', stelt fractievoorzitter Egbert Hofstra. 'Hoe kan het dan nu wel dat deze ondernemers wel de kans krijgen?'

Vervolgvragen

Wethouder Goziena Brongers van het CDA houdt vast aan de verkoop van de watertoren. Ook de vragen van de drie partijen brengen haar niet op andere gedachten. Maar die partijen laten het er niet bij zitten. Alle drie dienen ze schriftelijke vragen in.

