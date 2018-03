Virgil van Dijk is belangrijk voor winnend Oranje

Het Nederlands elftal heeft maandagavond met 3-0 gewonnen van Portugal, mede dankzij een treffer van Vigil van Dijk. Het was zijn eerste treffer in dienst van Oranje. Hans Hateboer bleef de hele wedstrijd op de bank.

De oefeninterlandoverwinning volgt drie dagen na een pover optreden tegen Engeland, dat met 0-1 verloren ging.

Goal Van Dijk

Bij rust leidde Oranje al met 3-0. Memphis Depay opende de score. Vervolgens scoorde Ryan Babel en bepaalde Virgil van Dijk het elftal op aangeven van Matthijs de Ligt de eindstand. De oud-speler van FC Groningen kreeg de bal in zijn voeten gekopt, haalde uit en schoot de bal in de verre hoek langs keeper Anthony Lopes.

Reactie Van Dijk

'We hebben laten zien wat we waard zijn', zei Van Dijk na afloop. 'We hebben veel kwaliteit, dat is duidelijk. Dat hebben we vooral in de eerste helft laten zien. We maken daarin ook drie goede goals. Na de rust werd het wat lastiger voor ons. Portugal probeerde van alles. Maar toen ze met tien man kwamen te staan, hadden we het beter moeten uitspelen.'

'Geweldige sfeer'

Hij vindt dat het nederlands elftal die overtalsituatie beter had moeten uitspelen. 'Dat moeten we met dit jonge team nog leren. Maar 3-0 tegen Portugal blijft natuurlijk een fantastisch resultaat.' Hij voegde daaraan toe dat de sfeer binnen het team 'geweldig' is. 'Dat betaalt zich nu uit op het veld.'

Opvallende selfie

Portugal, dat heersende Europees kampioen is, startte met Cristiano Ronaldo in de basis. De vedette kwam weinig voor in het spel. Zijn opvallendste actie was een selfie met enkele supporters die tijdens de wedstrijd het veld op kwamen gestormd. Zijn ploeg eindigde de wedstrijd met tien man na twee gele kaarten voor Joao Cancelo.

Veel wissels

Nederland startte met maar liefst zeven andere basisspelers dan tegen Engeland. Naast Hans Hateboer, die volgens Koeman vrijdag een goede wedstrijd speelde, moesten ook Jeroen Zoet, Patrick van Aanholt, Stefan de Vrij, Kevin Strootman, Bas Dost, Quincy Promes plaatsnemen op de bank.

Lees ook:

- Hateboer na debuut trots én kritisch: 'In balbezit brachten we te weinig'

- Hateboer verliest bij debuut, maar Koeman is tevreden

- Hateboer debuteert in de basis van Oranje

- Hateboer meldt zich in Zeist: 'Hield er wel rekening mee'

- Papa is trots op zijn kleine Hans, nu eindelijk international