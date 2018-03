Stadskanaal morrend akkoord met plan voor zonneparken, Vledderveen blijft boos

De raad van de gemeente Stadskanaal gaat, hetzij met tegenzin, akkoord met het plan 'Stadskanaal op Zon'. In dat document wordt ruimte geboden voor de plaatsing van een zonnepark nabij Vledderveen.

De raadsleden benadrukken het nog eens, er moet wél draagvlak zijn voor een mogelijk zonnepark bij Vledderveen. En ja, in de communicatie is ook iets misgegaan, want hoe kan het dat de Vledderveensters onlangs werden opgeschrikt bij de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Vledderveen?

Voorwaarden

Daar weet wethouder Jan Bessembinders ook niet direct het antwoord op. Maar hij geeft aan dat de mogelijke plaatsing van een zonnepark aan verschillende voorwaarden moet voldoen.

'Er moet voldoende afstand zijn met de omgeving, de iniatiefnemers moeten participatiemogelijkheden bieden, en er moet bovenal draagvlak zijn. Het moet in overleg met omwonenden gaan. Draagvlak is cruciaal voor ons om als college te zeggen: hier verlenen wij medewerking aan', stelt Bessembinders.

Doorschuiven

GemeenteBelangen, D66, de PvdA en de SP zijn niet direct gerustgesteld.

'College, let goed op uw zaak. Als blijkt dat mensen het niet willen, dan moet je het niet doen', stelt GemeenteBelangen-raadslid Erik Bieze. 'Doorschuiven van dit visiestuk had gekund, maar dan heb je deze discussie over een maand opnieuw.'

Petitie

Daarom stemt de raad van Stadskanaal in, maar van harte gaat het niet. De aanwezige inwoners van Vledderveen zijn ook niet direct gerustgesteld. Bewoner Albert Bakker laat een petitie rondgaan tegen de mogelijke komst van een zonnepark.

'We zijn boos omdat we eigenlijk niet serieus genomen worden', stelt Bakker. 'Ze houden zich vast aan een visie waar we geen invloed op gehad hebben. Die wordt eigenlijk door onze strot gedrukt.'

