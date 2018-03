Tegenstribbelende wethouder moet informatie op papier zetten

Informatie over het armoedebeleid van Haren moet niet alleen online te vinden zijn, maar ook op papier worden gezet. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een brandbrief van de werkgroep Armoedesignalering.

De Harener groep schreef de brief omdat ze het idee hebben dat wethouder Michiel Verbeek (D66) de werkgroep niet serieus neemt. Zo was de wens voor onder meer papieren informatie al meerdere keren geuit, maar resultaat bleef uit.

Raad dwingt wethouder

Een motie van GroenLinks dwingt de wethouder nu om informatie over regelingen voor minima op schrift te vatten. Wethouder Verbeek liet duidelijk weten geen voorstander te zijn van de papieren aanpak.

Liever geen folders

'Wij willen geen folders waar bijvoorbeeld bedragen instaan', betoogt Verbeek. 'De praktijk leert ons dat die bedragen al snel achterhaald zijn. We hebben wel printversies gemaakt van informatie die op onze website staat. Volgens mij is dat al aardig in de richting van wat de werkgroep wil.'

Raad wil anders

Maar voor de raad was dat nog niet voldoende. Lammie Schuiling (PvdA): 'De werkgroep heeft toch echt om folders gevraagd.'

Mariska Sloot (Gezond Verstand Haren): 'Wij weten wel waar we online de informatie moeten vinden, maar de doelgroep niet altijd. Is het nou zo moeilijk om eenmalig een boekje met informatie te verstrekken?'

Achterhaald

Waar een raadsmeerderheid het belang van de papieren informatie inziet, daar is Verbeek nog altijd niet overtuigd. 'In het verleden hebben we ook boekjes gehad. Daar zijn we van afgestapt omdat ze te snel achterhaald waren en te weinig zijn gebruikt.'

De motie die naast GroenLinks door ChristenUnie, PvdA, Gezond Verstand Haren en CDA werd gesteund zal er wel papieren informatie moeten komen.

'Het kan allemaal, maar het is maar de vraag of het zoden aan de dijk zit', aldus Verbeek. 'Bovendien kost het extra geld.'

Voor Dieta Praamstra (ChristenUnie) ging dat argument niet op. 'We hebben budget over in het sociale domein dus volgens mij kunnen we dat voor die boekjes gebruiken.'

Ultimatum

De wethouder heeft tot 1 juli de tijd om de informatie op papier te zetten.

Cliëntenraad

De werkgroep Armoedesignalering schreef in de brandbrief ook een kritische noot over het ontbreken van een cliëntenraad. De wethouder liet weten dat de taken van die raad bij een ander orgaan binnen de gemeente zijn ondergebracht.

De eventuele komst van zo'n raad wordt nog tegen het licht gehouden.

Lees ook:

- 'Wordt armoede wel serieus genomen in Haren?'