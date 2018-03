Meerderheid van de schippers is tevreden over Knoalster vaarroute

Negen van de tien schippers die tijdens het vaarseizoen van vorig jaar Stadskanaal aandeden, zijn positief over de vaarroute door de gemeente. Ook de bediening van de bruggen en sluizen stemt tot tevredenheid.

Dat blijkt uit een enquête die de gemeente heeft laten uitvoeren.

Kritiek

Er is echter ook kritiek onder de schippers: het kanaal is op veel plekken ondiep, waardoor de boten de bodem raken. Ook ronddrijvende rommel is een bron van ergernis. Daarnaast klaagt een aantal schippers over een gebrek aan voorzieningen, zoals sanitair en oplaadpunten.

Tevreden

Wethouder Francis Boek is tevreden. 'Een derde deel voer de route voor het eerst. 83 procent van hen wil hier zeker nog een keer terugkomen. Ook is een grote meerderheid tevreden over de bedieningstijden en over de wijze waarop de brug- en sluisbediening wordt uitgevoerd. De gemeente is blij met de positieve waardering en de feedback.'

Aan de slag

De enquêteformulieren zijn gedurende het gehele vaarseizoen telkens bij de laatste sluis in de gemeente aan schippers uitgereikt. De gemeente zegt veel moeite te doen om de route voor de vaarrecreatie aantrekkelijk te maken en te houden. Het gaat nu dan ook aan de slag met de kritiek en de aanbevelingen die uit het onderzoek zijn voortgekomen.