Vluchtauto van ruziënde Groninger gevonden in Ter Apel De politie verricht een zoekactie bij café Groothuis in Emmen. (Foto: De Vries Media) De vluchtauto werd maandagavond gevonden in ter Apel, maar de man zelf is nog spoorloos. (Foto: De Vries Media)

Een man uit Groningen is zondag na een schietpartij op de Stationsstraat in Emmen ontsnapt aan de politie. Zijn vluchtauto werd maandagavond gevonden in ter Apel, maar van de man zelf is nog geen spoor te bekennen.

De verdachte, een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, kreeg zondagavond ruzie in café Groothuis in Emmen. Hij sloeg iemand en liet zien dat hij een vuurwapen op zak had. Dat schrijft RTV Drenthe. Schoten gelost Toen de politie aankwam en de man wilde aanhouden, stapte hij bij een 31-jarige vrouw uit Emmen in de auto. Omdat de weigerde om uit te stappen, schoten ze op een achterband van de auto. De vrouw verliet daarop de auto en de man ging er met het voertuig vandoor. Agenten losten daarna tevergeefs nog enkele schoten op de banden van de auto.