Met drank op achter het stuur door sores op het werk

Voor het rijden met meer dan drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op, is een 31-jarige Stadjer veroordeeld tot 950 euro boete. Ook legde de rechter hem acht maanden rijontzegging op.

Dat schrijft RTV Drenthe. De man werd op 30 november in Eelde door de politie aan de kant gezet, omdat hij meer dan dertig kilometer per uur te hard reed. Toen hij moest blazen, viel hij door de mand. Voor het te hard rijden heeft de man inmiddels een boete van 360 euro betaald, vertelde hij in de rechtszaal.

Werkstress

De reden dat de man zoveel had gedronken, waren de sores op zijn werk, verklaarde hij in de rechtszaal. Het was erg druk en hij kreeg niet goed uitbetaald.

Vaker veroordeeld

Het was niet de eerste keer dat hij met drank op achter het stuur zat. De Groninger is in 2007, in 2012 en 2013 ook al veroordeeld voor drankrijden. Omdat hij nu, binnen vijf jaar na zijn laatste veroordeling, weer met drank op is gepakt, raakt hij het rijbewijs definitief kwijt, legde de officier van justitie hem uit.

Dat heeft met het puntensysteem van het rijbewijs te maken. 'Het staat los van de straf van de rijontzegging die de rechter oplegt', aldus de officier.

Onderzoek CBR

Als de man weer wil rijden, zal hij eerst bij het CBR moeten aantonen dat hij daar geschikt voor is. Daarvoor moet hij volgende maand een onderzoek ondergaan. De man heeft zijn rijbewijs hard nodig voor zijn werk als timmerman, maar omdat hij al vaker in de fout is gegaan, hield de rechter daar geen rekening mee.