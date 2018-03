Politie redt om hulp schreeuwende man met hond uit het water

De hond voelde zich al snel beter nadat deze in doeken was gewikkeld. (Foto: De Vries Media)

Politieagenten hebben dinsdagmorgen in Appingedam een man en zijn hond gered nadat zij te water waren geraakt.

Tijdens het uitlaten van de hond belandde de man samen met zijn viervoeter in het Damsterdiep. Dat gebeurde achter de Nicolaïkerk in de Wijkstraat. Gealarmeerde agenten hoorden de om hulp schreeuwende man en haalden hem en zijn hond uit het water.

Onderkoeld

Ambulancepersoneel ontfermde zich over beiden. De man was flink onderkoeld geraakt en werd later met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De hond voelde zich, nadat deze in doeken was gewikkeld, snel beter. De dierenambulance heeft de hond ter controle nog wel onderzocht.