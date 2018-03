'Metselaar in smoking' krijgt helpende hand toegestoken

De huiszwaluw staat normaal gesproken bekend als brenger van geluk. Toch heeft de vogel het in ons land steeds moeilijker. In de woonwijk Ter Borch in Eelderwolde krijgt de 'metselaar in smoking' daarom de helpende hand toegestoken.

In alle vroegte heeft de natuur het hoogste woord aan de rand van De Onlanden. Alle vogels in het natuurgebied lijken een wedstrijd te houden wie het hardst kan kwetteren. Boswachter René Dantuma geniet er met volle teugen van: 'Dit is de natuur zoals je het wilt zien', zegt hij.

Zorgen

Toch kent Dantuma ook zorgen, want een vogelsoort die de laatste jaren steeds minder van zich laat horen is de huiszwaluw.

'Sinds dertig jaar is de populatie huiszwaluwen in ons land met tachtig procent geslonken door het geringe voedselaanbod. Ze moeten negenduizend vliegen per dag te pakken krijgen om hun jongen groot te brengen, een hele klus. Maar dat gaat heel moeizaam.'

Zware opgave

Omdat er voor de huiszwaluw te weinig insecten zijn om zich mee te voeden, wordt het een fysieke zware opgave om de nesten te bouwen. Op 12 en 15 april komt Natuurmonumenten daarom in actie om de vogels te helpen.

We helpen de huiszwaluwen een handje René Dantuma - Boswachter

'Door de aanschaf van kunstnesten kunnen inwoners van Ter Borch de huiszwaluw goede nestmogelijkheden bieden. Daardoor kan de wijk één van de grootste plekken in Nederland worden waar huiszwaluwen nestelen.'

Modderpoelen maken

Niet alleen volwassenen, ook kinderen uit Ter Borch kunnen de vogels helpen door op 15 april op de Madijk modderpoelen te maken. 'Huiszwaluwen hebben speciale klei nodig voor hun nesten en daarmee helpen we ze een handje', zegt de boswachter.

Hij hoopt dat de acties eraan bijdragen dat veel huiszwaluwen zullen neerstrijken in het dorp. 'Ze houden juist van de witte dakranden in Eelderwolde, omdat de witte kleur parasieten afschrikt. Vorig jaar waren er zo'n tachtig nesten, dit voorjaar hopen we op tientallen extra nesten.'

Aftrap

De actie wordt op 12 april om 20.00 uur afgetrapt in De Onlanderij in Eelderwolde. Dantuma zal dan van alles vertellen over de 'metselaar in smoking' en hoe bewoners van de wijk zelf kunnen helpen om de vogel een plek aan huis te geven.