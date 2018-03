Rondje Groningen: Yoëll van Nieff schiet 'ein-de-lijk' raak

Die is raak (Foto: RTV Noord)

Wat heeft Kromowidjojo aan haar zwempak hangen? Waarom trapt Yoëll van Nieff naar onze verslaggever Elwin Baas? En hoeveel onderbroeken-met-zakken verkoopt Pockies? Zoveel vragen en antwoorden in Rondje Groningen!

1) Bij RTV Noord zijn we heel collegiaal, toch Derk? :-)

2) 'U rijdt op de busbaan. Mag dat?'

De gemeente controleert op parkeren, maar wie controleert de gemeente? Nou, Ellie bijvoorbeeld. De gemeente Groningen kon overigens nog niet aangeven of dit mag. 'Dat moeten we uitzoeken', aldus een woordvoerder.

3) Hoe gingen de Blockchain-verkiezingen in Groningen?

Blockchain als hulp bij het stemmen in Groningen. Het klonk ambitieus, maar zo spannend was het project niet. Digitaal stemmen tellen, niét elektronisch stemmen. 'Dat je blockchain inzet om een kopie van de telling openbaar te maken heeft denk ik wel potentie.'

Waar wat meer en misschien ook wel wat spannenders moet loskomen, is de tweede Blockchain Hackathon in Groningen volgende week.

4) Pockies en Cycloon: twee Groningse groeiers

Leesvoer, over twee jonge Groningse bedrijven die stevig aan de wegtimmeren: fietskoerierbedrijf Cycloon en Pockies. De laatste zegt inmiddels 40.000 onderbroeken met zakken per jaar te verkopen.

5) Geen aardbeving

Gelukkig maar.

6) Lente in 't Plantsoen

Of het aan de telefoon ligt weten we niet, maar de lente is gevangen!

7) Niet op gaan staan

Dat is niet fijn voor de slangenjongen.

8) Wat heeft Kromo nou aan haar zwempak hangen?

Ranomi Kromowidjojo bereidt zich voor op de Swim Cup in Den Haag volgende maand en deelt wat van haar trainingsmethode's op Instagram.



9) Bewussie van Yoëll?

RTV Noord-verslaggever Elwin Baas schrikt zich een hoedje als Yoëll van Nieff hem tijdens de training van FC Groningen ineens onder vuur neemt. Stiekem een langgekoesterde wens van de verdediger?

10) Meekijken in de lucht

Wat zien de piloten als ze landen op Groningen Airport Eelde? De collega's van RTV Drenthe laten het op Facebook zien.



11) NOS: Grootverbruikers willen van Gronings gas af, maar weten niet hoe snel

De NOS ging langs bij twee grootverbruikers van 'ons gas' in Sluiskil (Zeeland) en Renkum (Gelderland). De bedrijven kunnen nog niet garanderen dat ze binnen vier jaar van het Gronings gas af kunnen zoals het kabinet wil.



12) Hiep hiep hoera: je bent flink ouder geworden

Deze huizen in de Poelestraat blijken plotseling een stuk ouder dan gedacht.



