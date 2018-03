'Gemengde gevoelens over deal chemietak Akzo'

AkzoNobel Industrial Chemicals in Farmsum (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Vakbond FNV heeft gemengde gevoelens bij de verkoop van de speciaalchemietak van AkzoNobel aan investeerders Carlyle en GIC. Onder de speciaalchemietak vallen de activiteiten van AkzoNobel op het Chemiepark in Delfzijl.

'Het is durfkapitaal, dus we zijn kritisch', geeft bondsbestuurder Erik de Vries aan. 'We hadden liever een beursgang gezien.'

Dat Carlyle al eerder in Nederlandse bedrijven en chemische bedrijven investeerde, geeft hoop. 'Dan weten ze hoe het er hier aan toe gaat en hoe de sector werkt.'



Toenemende druk

FNV voerde de laatste tijd de druk op AkzoNobel op om garanties af te geven voor de werkgelegenheid bij de speciaalchemietak, maar die zijn er niet gekomen. 'Wij hebben in ieder geval niets gezien.'

De vakbond blijft zich voor de werkgelegenheid inzetten. 'We zitten daar vrij hard in en gaan ervan uit dat Carlyle dat net zo serieus neemt als AkzoNobel.'



Pensioenfonds

De bonden wilden al dat Akzo 400 miljoen euro in het pensioenfonds steekt om de pensioenaanspraken veilig te stellen. 'Akzo krijgt nu 8,9 miljard euro. Dat geld moet voor een deel terug naar het personeel. Die 400 miljoen lijkt me nu duidelijk.'

