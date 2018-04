1-aprilgrappen in Groningen: Trap er niet in! (update)

Eerste Paasdag valt dit jaar toevallig ook nog eens op 1 april. Voor menig grappenmaker de uitgelezen kans om de een 1-aprilgrap te verbloemen. Check de grappen die jij hebt gemist.

Munten van onschatbare waarde?

De Martinimunt, ooit van gehoord? De Belangenvereniging MEER-dorpen zegt ze te hebben gevonden in een weiland aan de Middelberterweg bij Meerstad.

Uitgerekend vandaag, om 11.00 uur, worden ze gepresenteerd in de Maartenskerk - is daar geen Paasdienst? - in het dorp. Een deskundige zal uitleg geven over de 'onschatbare waarde' van de munten...

Samen wolven tellen

Zin om, net als vlinders of tuinvogels, wolven te gaan tellen? Bij de organisatie IVN kun je vandaag meedoen aan de 'Nationale Wolventelling'.



Gehackte Tesla rijdt op de zijkant

Filmmaker Giso Spijkerman laat zien hoe hij een gehackte auto bestuurt in de buurt van de Euroborg. Door de software zo te beïnvloeden, rijdt de wagen op de zijkant. Het zou ideaal zijn om de auto in de kleinste plekjes te parkeren.



Paasbitterballetje?

Bij menig Groninger begon het water in de mond al te lopen afgelopen week. Er zouden landelijk bitterballen op de markt worden gebracht in de vorm van een ei. Een beetje eierbal. En inderdaad, ze liggen vanaf zondag in de winkel.

Wielklem voor je rolkoffer

De grapmachine van Groningen Airport Eelde liep op rolletjes in de aanloop naar 1 april. In tegenstelling tot de koffers als we het persbericht van het vliegveld mogen geloven. Want de rolkoffers gaan in de ban.

'Alleen bagage die is uitgerust met zachte, bij voorkeur met lucht gevulde of rubberen wielen, is vanaf 1 april nog toegestaan', meldt het vliegveld. De straf als je het toch doet? Een speciale wielklem. Dus houd er rekening mee. Of toch niet?



Als toegift nog de mooiste redenen om de rolkoffers te weren:

- De vloer van de terminal is beschadigd geraakt

- Zonder wieltjes kan er beter worden gestapeld

- Je gaat relaxter op reis zonder de herrie van de wieltjes

Fluitende conducteurs

De NS zou conducteurs op een cursus 'manueel fluiten' hebben gestuurd. Zo leren ze fluiten op hun vingers. Kapotte fluitjes worden namelijk niet meer vervangen vanaf, juist, vandaag.

Eerste hulp bij dierengrappen

Je zal op 1 april maar bij een dierentuin werken en platgebeld worden met vragen over C. Leeuw en K. Narie. De Groningse telefonieaanbieder Voys biedt de helpende hand in de vorm van een ludiek keuzemenu. Probeer het zelf:



Dubbel feest in Eenrum

Eenrum staat dit Paasweekend bol van het feest, dankzij het festival Spring. Vanwege de grote belangstelling besloot de organisatie de feesttent uit te breiden...