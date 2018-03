Deel dit artikel:











Rolcontainer met frisdrank valt boven op vrouw De rolcontainer met frisdrank viel bovenop een 40-jarige vrouw. (Foto: De Vries Media)

Een 40-jarige vrouw is dinsdagmorgen in de Rode Weeshuisstraat in de Stad bedolven onder een rolcontainer met frisdrank.

De container viel van een vrachtwagen die de supermarkt in de straat aan het bevoorraden was. Het personeel van de supermarkt heeft zich ontfermd over de vrouw. Medewerkers van de ambulance hebben haar onderzocht. De verwondingen lijken mee te vallen. Hoe de container van de vrachtwagen kon vallen, is onduidelijk.