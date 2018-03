MS-patiënten opgelucht; medicijn voorlopig vergoed

De glimlach is terug op haar gezicht en de zorgen zijn voorlopig verdwenen. MS-patiënt Nelleke Dieters uit de stad Groningen krijgt, net als 2000 andere patiënten, haar medicatie van de fabrikant vergoed.

Twee weken geleden besloot het Ministerie van Volksgezondheid dat de vergoeding van 285 euro van fampyra per 1 april verdwijnt. Volgens het ministerie is de werking van het medicijn niet bewezen.

Onrust en onbegrip

Dat leidde tot onrust bij MS-patiënten en verbazing bij het MS Fonds, de MS Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Meer onderzoek

Fampyra fabrikant Biogen wil bewijzen dat het medicijn wél werkt en gaat daarom verder met onderzoek. In die periode, tot 31 december 2018, krijgen de bijna 2000 patiënten die al meededen aan onderzoek het medicijn van de fabrikant.

Een elegante stap Marco Heerings - MS-verpleegkundige UMCG

Enorme opluchting

'Ik vond het geweldig, het is voor mij een enorme opluchting', zegt Dieters. Toen ze vorige week hoorde dat haar medicatie niet meer zou worden vergoed, ging ze de pillen sparen. In plaats van twee pillen per dag, gebruikte ze er maar één.

Pillen sparen

'Het werkte helemaal niet. Ik heb het twee dagen geprobeerd, maar werd vreselijk moe en ziek. Daar moest ik vier dagen van bijkomen.'

Het MS Fonds is blij met het besluit van de fabrikant. 'Ik vind het een elegante stap, ze laten een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid zien', zegt Marco Heerings.

Dalende kosten

Het MS Fonds lobbyt om het medicijn door apothekers te laten maken waardoor de kosten dalen. Heerings is vooral blij met de extra tijd die er nu is om te zoeken naar een definitieve oplossing. 'We hebben nu negen maanden extra tijd, in plaats van één.'

Fabrikant Biogen heeft ondertussen ook de prijs van fampyra per 1 mei verlaagd van zo'n 285 euro per maand naar 165 euro per maand.

Dat is voor Nelleke Dieters nog steeds te veel; zij wil dat het medicijn weer wordt vergoed door haar verzekering. 'Ik zit, net als veel andere MS-patienten in de bijstand, dan is zo'n bedrag gewoon heel erg veel.'

Lees ook:

- MS-medicijn wordt niet langer vergoed: 'Straks kan ik niet meer lopen'