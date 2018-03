Lopend Vuur: Windmolens horen alleen op zee

Ten noorden van Schiermonnikoog moet een nieuw windpark komen. Het kabinet heeft drie gebieden in de Noordzee aangewezen voor nieuwe windparken. Naast Schiermonnikoog moeten er ook twee komen bij Petten en IJmuiden.

Die zijn nodig om het regeerakkoord uit te voeren, waar in staat dat er flink meer windenergie moet worden opgewekt.

Ook op land staan op diverse plekken windmolens. De komst van windmolenparken kan echter op flink veel weerstand rekenen. Zie de discussie daarover in de Veenkoloniën bijvoorbeeld, waar onlangs groen licht werd gegeven voor 45 windturbines.

Windmolens in ons Groninger land?

Volgens de provincie zijn er ook windmolens nodig op ons Groninger land, om aan de klimaatdoelstellingen van 2035 te voldoen. Maar... moeten we niet nog meer windmolens op zee aanleggen, en windmolens in onze provincie achterwege laten? Ons Lopend Vuur vandaag:

