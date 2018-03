De toekomst van stad Groningen? 'We willen af van de auto'

De stad Groningen verwacht de komende vijftien jaar een groei naar 250.000 inwoners. Dat gaat gepaard met een verwachte banengroei van 15.000 banen. De stad breidt echter niet uit qua oppervlakte. Qua inhoud wél.

Om dat in goede banen te leiden heeft het stadsbestuur een blauwdruk gemaakt van de toekomstige stad.

The Next City

Het beeld van die nieuwe stad is samengevat in 48 pagina's en gebundeld onder de naam The Next City. Erg uitnodigend is het nog niet. Ronkende teksten en mooie plaatjes blijven uit. The Next City is nu nog een papieren tijger, maar politiek Groningen buigt zich binnenkort over dat document. Daarna gaat het de wijken in.

Stad groeit

'Wij verwachten dat de stad gaat groeien, die ruimte willen we ook bieden. We willen juist ook dat de stad blijft groeien', vertelt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). 'We moeten daar dus ruimte voor maken. Daarnaast willen we ook dat de stad duurzamer wordt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.'

Stad blijft compact

De eerste keuzes zijn inmiddels gemaakt. Zo gaat de stad niet verder uitdijen. De ruimte gaat gezocht worden binnen de huidige stadsgrenzen. 'Datgene wat we nu al doen, zoals Meerstad en De Held, dat maken we af. We gaan geen andere uitbreidingswijken maken.'

En dat is een historische keuze volgens de wethouder. 'De stad heeft altijd nieuwe uitbreidingswijken langs de rand van de stad gemaakt. Wij gaan dat niet meer doen.'

Op zoek

Dus wordt de stad afgestruind om extra ruimte te creëren. Meer inwoners brengt ook extra banen met zich mee. 'De toekomstige wijken zijn een mix tussen wonen en werken. Wij gaan niet meer voor wijken met alleen rijtjeshuizen.'

Het stadsbestuur geeft met de nieuwe stadswijk De Kreken een blauwdruk af van de sfeer die de toekomstige stad moet ademen. Ook de op stapel staande plannen rondom het Eemskanaal passen daarin.

Oude stadswijken

De wethouder hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. In de oudere stadswijken gaan wonen en werken al hand in hand. 'De Hortusbuurt, Oosterpark, Oosterpoort. Dat zijn wijken waar gewerkt, gewoond én gerecreëerd wordt. Dat zijn de wijken waar de mensen graag willen wonen.'

Auto?

Bewoners die graag in hun auto rondrijden lijken minder aan hun trekken te komen. Als ze althans ritjes willen maken in de stad. Als het aan het stadsbestuur ligt zullen Stadjers zich vooral voortbewegen via het openbaar vervoer en de fiets.

'Dat klopt helemaal', vervolgt Van der Schaaf. 'Het is ook de vraag vanuit de huidige jonge mensen. We willen af van die auto. Tuurlijk mogen mensen nog steeds een auto hebben, maar je moet daar niet afhankelijk van zijn.'

Welke stad is een voorbeeld?

De ambtenaren van Groningen gaan binnenkort de banden flink aanhalen met collega's uit Bristol (Engeland), Freiburg (Duitsland), Odense en Aarhus (Denemarken). 'Dat zijn steden waar je ons mee kan vergelijken. We kunnen gewoon heel veel van elkaar leren.'

Geen kopie

Ondanks de stedelijke overeenkomsten zal Groningen geen kopie gaan worden van die Europese steden. 'Ik vind het lastig om te zeggen dat we op die steden gaan lijken. Wij hebben namelijk iets unieks, iedereen fietst hier. Dat heeft weer consequenties voor de inrichting van de stad. Maar je kunt ons wel vergelijken met die steden.'

Verkiezingen

Met The Next City ligt er volgens de PvdA-wethouder een 'heel belangrijk document.' Met de naderende verkiezingen in november is het echter maar de vraag of hij verder vorm kan geven aan het plan.

'Het duurt nog even voordat wij verkiezingen hebben, maar alleen hierom al zou ik dolgraag door willen gaan', besluit Roeland van der Schaaf.

