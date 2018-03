Veerdienst Borkum rekent op meer passagiers door spoorlijn

De veerdienst tussen Eemshaven en Borkum heeft hoge verwachtingen van de nieuwe spoorlijn die Roodeschool vanaf morgen met de haven verbindt.

'We hopen op een substantiële groei van het aantal passagiers', laat adjunct-directeur Rolf Bouwman van rederij AG EMS-Nederland weten.

Morgenochtend vertrekt de eerste Arriva-trein naar Eemshaven, waardoor Roodeschool het predikaat 'het noordelijkst gelegen station van Nederland' verliest.

Zeventien jaar inzet

De nieuwe verbinding naar de haven is goed nieuws voor de veerboot naar Borkum, al ging het niet vanzelf. 'Dit was nog een ontbrekend stukje spoorlijn. Zeventien jaar lang hebben we ons daarvoor ingezet dus we zijn ontzettend blij dat het nu eindelijk zover is', zegt Bouwman.

De adjunct-directeur hoopt met de kersverse verbinding nieuwe toeristen aan te trekken. 'Denk aan studenten die straks gratis naar de haven kunnen met hun OV-kaart. Eerder was iedereen aangewezen op de bus.'

Sneller op Schiphol

Niet alleen toeristen hebben profijt van de betere bereikbaarheid van het Duitse waddeneiland. Ook voor bewoners gaat volgens Bouwman 'een wereld open'. 'Die zijn straks binnen 2,5 uur op Schiphol, dat geeft een impuls aan de bereikbaarheid van het eiland.'

Blij met behoud Roodeschool

Amper zes kilometer verderop in Roodeschool lijkt niemand een traan te laten om het verliezen van het stempel meest noordelijke station van Nederland. In het verleden werd het 125-jaar oude station vaak met sluiting bedreigd.

'Wij zijn al lang blij dat ons station behouden blijft', stelt Jacob van Dijken, voorzitter van Dorpsbelangen Roodeschool. 'Veel inwoners gaan met de trein en kunnen straks kiezen of ze naar het noorden of zuiden reizen. Dat is toch geweldig?'

Woensdagochtend vroeg wordt de nieuwe spoorlijn van stad Groningen naar de Eemshaven officieel onthuld met een eerste treinrit.

