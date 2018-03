Deel dit artikel:











Groninger van het Jaar treedt op in Oosterpoort (Foto: RTV Noord)

Freek de Jonge komt in mei naar De Oosterpoort in Groningen. Het gaat om de voorstelling 'Freek doet Neerlands Hoop', die hij deze maand in een uitverkocht Carré in Amsterdam deed. Vanwege het succes doet hij er een aantal shows bij.

In de voorstelling blikt hij terug op één van de hoogtepunten in zijn carrière, de tijd van Neerlands Hoop. Freek de Jonge vormde de cabaretgroep tussen 1968-1979 met Bram Vermeulen. In de laatste twee jaar verving Jan de Hont Vermeulen. De Jonge, die in december is gekozen tot Groninger van het Jaar 2017, neemt een band mee naar Groningen. Daarmee speelt hij de bekendste liedjes en sketches uit Neerlands Hoop. Het optreden is op dinsdagavond 8 mei. Eén van de sketches van Neerlands Hoop:

