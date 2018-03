Deel dit artikel:











Ondernemingsraad Akzo blij met duidelijkheid (Foto: Groningen Seaports)

De centrale ondernemingsraad van AkzoNobel is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de toekomst van de chemiedivisie van het bedrijf en dat het personeel weet waar het aan toe is.

'Het was een traject van een jaar dat nu ten einde is', zegt voorzitter Steven Leijenaar tegen het ANP. De ondernemingsraad hoopte eigenlijk op een beursgang voor de divisie omdat dan het huidige beleid zou worden voortgezet door de huidige directie. De verkoop aan investeerder Carlyle vindt de personeelsvertegenwoordiging echter een goed alternatief. 'Ze hebben aangegeven zaken als werkgelegenheid en arbeidszaken belangrijk te vinden.'

'Hoofdkantoor in Nederland' En ook al is Carlyle een investeerder, het fonds richt zich niet op de korte termijn, weet Leijenaar. 'Ze willen een Nederlands bedrijf van de chemietak maken, met het hoofdkantoor in Nederland.' De ondernemingsraad gaat binnenkort met Carlyle om de tafel om te praten over investeringen, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden. Lees ook: -'Gemengde gevoelens over deal chemietak Akzo'

