Schier wil af van trillende kopjes

Eilanders hebben last van trillingen die door de elektrische bussen ontstaan. Daarom gaat de gemeente een proef houden om de bussen langzamer te laten rijden.

Maandag is er een bijeenkomst geweest waarbij bewoners van de Langestreek, Badweg en de Middenstreek aanwezig waren. Daarbij waren ook de gemeente, de provincie Friesland en Arriva aanwezig.

Gerammel

De bewoners klagen al weken over dat hun huizen trillen als de bussen langsrijden. Dan rammelen ramen, deuren, kopjes en schoteltjes. Dat gebeurt tien keer per dag.

'We hebben er onderzoek naar laten doen en daar blijkt inderdaad uit dat de bussen trillingen veroorzaken. We hebben niet gemeten of dit door de snelheid komt. Daarom willen we nu een proef doen om de bussen langzamer te laten rijden', vertelt wethouder Ger Heeringa.

Ligt het aan elektrisch?

De bussen rijden nu 30 kilometer per uur. 'Dat wordt straks dus nog langzamer', zegt Heeringa. De gemeente gaat dan opnieuw metingen verrichten om te kijken of de trillingen afnemen. Arriva gaat kijken of door de nieuwe snelheid de bustijden moeten worden aangepast.

De wethouder merkt op dat er in de periode dat er dieselbussen reden nooit klachten waren. Dat dit nu wel zo is, vindt hij opmerkelijk. 'De elektrische bussen zijn namelijk niet zwaarder dan de dieselbussen'. Hij hoopt dat de trillingen tijdens de proef afnemen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de proef start.

