De strijd op de fiets barst weer los: welke routes zijn populair?

De winter is nu echt voorbij, de zon laat zich vaker zien en de wielrenners pakken hun kans voor de eerste lentemeters in 2018.

Dat betekent dat ook een digitale strijd weer losbarst. Wie pakt de titel op de meest populaire fietsroutes? En welke routes zijn dat dan? Wij geven een overzicht.

Fietstochten bijhouden met een app

Veel wielrenners gebruiken de app Strava om hun prestaties bij te houden. Je route wordt daarbij ook geregistreerd op een kaart.

Naast het bijhouden van je totale route werkt Strava ook met 'segmenten'. Dat zijn weggedeeltes waarbij de prestatie wordt bijgehouden van iedereen die er over fietst.

Dat levert een strijd op, want de snelste rijder krijgt de KOM-titel (King of the Mountain) en dat is, zeker op de populaire of zware segmenten, een echte prestigeprijs.

Ten Dam en Keizer ook actief

Ook professionele wielrenners gebruiken apps zoals Strava. Zo heeft Laurens ten Dam ook een eigen account en ook Martijn Keizer is actief.

Op die manier kun je je eigen prestaties vergelijken en de strijd aangaan met de professionals. Martijn Keizer heeft bijvoorbeeld een KOM-titel op het traject 'Rasquert-Westernieland'.

Hoe zit het met de Groningse segmenten?

Gebruikers kunnen zelf een segment aanmaken en dan houdt Strava bij wie dat stuk het snelst gefietst heeft. Ook in Groningen gebeurt dat volop en wordt die data verzameld.

Op die manier is goed te zien wat de meest populaire routes/segmenten zijn in onze provincie. We hebben ze even op een rij gezet.

Populair in Stad

Het zal je niet verbazen dat in de stad Groningen de meeste fietsactiviteit is. Binnen de Stad zien we de volgende top drie aan segmenten:

1 Stadspark

De drie meest populaire segmenten van de hele provincie liggen in het Stadspark. De meest populaire is 'Viaduct tot Y-splitsing' met 44.918 pogingen. Henk Kramer heeft de KOM-titel en legde de 470 meter af in 33 seconden. Twee seconden sneller dan de nummer twee.

2 Col de Hereweg

Aan creativiteit ligt het niet als je de naam van deze 'berg' bekijkt. De brug over het spoor in de Hereweg is ook populair. Er werden 27.030 pogingen ondernomen tot nu toe, maar Hero Goldhoor heeft met 9 seconden over een afstand van 160m de snelste tijd in handen. Dat is overigens 66 km/uur op een plek waar je slechts vijftig mag.

3 Sprintje Helperzoom

Een segment over de Helperzoom, in de buurt van de Coendersborg, is met 23.733 pogingen ook populair. Jeroen van D. en Sep Finn zijn er het snelst met 30 seconden over 420 meter. Gemiddelde snelheid: 51,5 km/uur.

Andere populaire segmenten in Stad: Roderwolderdijk over de A7, de Gerrit Krolbrug en een stuk Rijksstraatweg tussen Haren en Stad.

Buiten de Stad

Zoals je op bovenstaande kaart kunt zien, wordt er vanuit Groningen veel gefietst naar het Hogeland en richting de bossen en verhogingen in Drenthe.

Buiten de stad zien we de volgende populaire segmenten:

1 Meerweg

Dit stuk weg aan de onderkant van het Paterswoldsemeer is met 28.795 pogingen het populairste stuk buiten Stad. Het is 1,73 kilometer lang en de titel is in handen van Sjors Beukeboom. Hij deed er 2 minuten en elf seconden over, goed voor een gemiddelde snelheid van 47.7 km/uur.

2 Bordjesprint Dorkwerd in

Een populaire wedstrijd als je met een groep fiets is om als eerste bij een plaatsnaambordje te zijn. Dorkwerd ligt vlak buiten Stad en dat is te merken. Er zijn 26.625 pogingen gedaan door 5.257 accounts. Er zijn meerdere mensen die negen seconden hebben gedaan over de 190 meter. Met gemiddeld 79.6 km/uur is dat wel erg snel, al probeert Strava valsspelen met auto's wel te beperken.

3 Viaduct A7 Lettelbert

Verhogingen in het Groningse landschap zijn er maar weinig. We zien dan ook vaak bruggen of viaducten terugkomen. Zo ook deze over de A7. Met 24.063 pogingen over een afstand van 300 meter is Tim Weerkamp er het snelst met 20 seconden.

4 Col de Mollema richting Grun'n

Noem het de Aduarder Berg, Col de Mollema of de Mollemabult, maar de brug over het Aduarderdiep tussen Stad en Aduard is natuurlijk bekend. 21.450 pogingen zijn er tot dusver gedaan en meerdere mensen hebben 15 seconden geklokt over een stuk van 250 meter. Helaas heeft Bauke Mollema zelf geen Strava en kunnen we dus niet zien hoe snel hij er over kan doen.

Verder zien we buiten Stad nog meer populaire segmenten, met soms ook een prachtige naam zoals de Muur van Oostum, Sprint naar Adorp en Paddepoelsterweg t/m Wierumerschouw.

Altijd aanvallen

Ziet u dus binnenkort een wielrenner plotseling een flinke spurt trekken, zonder aanwijsbare reden? Het kan dan goed zijn dat er een aanval op een segment wordt ondernomen. Een duwtje in de rug is daarbij niet toegestaan, aanmoedigen natuurlijk wel.

