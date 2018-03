Delfzijl vindt landelijke intocht van Sinterklaas te duur

De gemeente Delfzijl meldt zich niet bij omroep NTR als organisator voor de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar.

Als reden geeft de gemeente de verwachte kosten.

'Wij schatten dat het zo'n half miljoen euro gaat kosten', zegt een woordvoerster. 'Dat geld hebben we niet en kunnen we niet vrijmaken. We hebben andere prioriteiten.'

Noodkreet

Vorige week zei de gemeente nog positief te kijken naar een noodkreet van omroep NTR. Er had zich nog geen enkele gemeente gemeld voor het organiseren van de landelijke intocht. Dat was nog nooit eerder voorgekomen.

Via een noodkreet aan de burgemeesters van Nederland probeerde de NTR alsnog een geschikte gemeente te vinden. Delfzijl gaf toen aan positief te kijken naar die oproep.

Veel aanbod

De noodkreet van de NTR heeft overigens wel zoden aan de dijk gezet. De omroep werd naar eigen zeggen 'overstelpt met aanmeldingen.'

Navraag van RTV Noord gaf inzicht in de interesse in Groningen. Daarbij gaf alleen Delfzijl open te staan om het kinderfeest te organiseren. Met dit besluit lijkt de kans dat Sinterklaas in Groningen aankomt dit jaar dan ook verkeken.

Lees ook:

- Komt de 'landelijke' Sint naar Delfzijl?