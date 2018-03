Stadsbeiaardier Martinitoren door Matthäus-Passion in de paasstemming

Stadsbeiaardier Auke de Boer is al helemaal in de paasstemming. (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Auke de Boer bespeelt wekelijks het carillon van de Martinitoren in Stad, maar in de week voor Pasen gaat dat net wat anders dan normaal.

Want wie goed luistert, herkent in deze Stille Week passages uit de Matthäus- of Johannes-Passion.

De Boer heeft net het slotkoor van de Matthäus-Passion - Wir setzen uns mit Tränen nieder - gespeeld, als hij uitlegt wat hij de komende dagen allemaal van plan is. 'Hoe mooi is het om juist in deze week stukken van Johann Sebastian Bach te spelen?', zegt de stadsbeiaardier glunderend.

Uitdaging

Hij erkent dat het carillon wat lastiger te bespelen is bij deze melodieuze en complexe muziekstukken, maar De Boer ziet dat juist als een uitdaging. 'Want Bach heeft echt prachtige, melodieuze stukken', klinkt het enthousiast.

'Ik heb kerkmuziek gestudeerd, dus ik ben grootgebracht met die muziek', vervolgt hij. 'Maar of je nou religieus bent of niet, hiervan ben je toch ondersteboven? Ik speel dit voor iedereen die niet naar een Matthäus-Passion kan gaan. Het is een eer om mensen via dit stadsinstrument deelgenoot te maken van deze mooie muziek.'

Zon of regen

De Stille Week is bijzonder, want in de andere weken van het jaar gaat De Boer anders te werk. 'Dan kijk ik eerst wat voor weer het buiten is en pas ik daar de muziek op aan. Regent het? Dan speel ik bijvoorbeeld Raindrops keep falling on my headvan B.J. Thomas. Schijnt de zon? Dan kan het zomaar Perfect Dayvan Lou Reed worden. En deze week stem ik de muziek af op het paasfeest.'

Populariteit klassieke muziek

De Boer merkt dat klassieke muziek aan populariteit wint. 'Je hoort steeds meer verschillende versies, ik heb zelfs al karaokevarianten gehoord. Daardoor groeien mensen ook steeds meer met deze muziek op', constateert hij tot zijn tevredenheid.

'Laatst had ik een schoolklasje op bezoek toen ik een stuk uit de Matthäus-Passion speelde. Ze vonden het prachtig, maar keken elkaar vreemd aan toen ik zei dat het klassieke muziek was. Dus ik zeg, laat dat 'klassieke' maar weg en noem het gewoon muziek. Dat maakt het nog toegankelijker.'



In de Stille Week zijn de klassieke muziekpassages dagelijks tussen 12:00 en 13:00 uur te horen vanuit de Martinitoren.

Lees ook:

- Martinicarillon neemt stokje over van Big Ben

- Stadsbeiaardier speelt Canadees volkslied vanaf Martinitoren

- Verzoeknummers Stadjers te horen op carillon Martinitoren