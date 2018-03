Loppersum: leg versterkingen niet stil bij verlaging gaswinning

Burgemeester Rodenboog van Loppersum vreest dat de inspecties en versterkingen van woningen in het bevingsgebied worden stopgezet, als minister Wiebes bekendmaakt dat de gaswinning wordt verlaagd naar 12 miljard kuub.

'Zelfbenoemde deskundigen zeggen dat het wel een tandje lager kan met de versterking en de inspecties', zegt Rodenboog. Het zou allemaal te veel geld kosten. 'Maar we hebben normen met elkaar afgesproken. Op basis van die normen worden woningen op dit moment geïnspecteerd en moeten ze versterkt worden.'

Laat ons doorgaan Albert Rodenboog - Burgemeester gemeente Loppersum

Normen aanpassen

Zolang de normen niet aangepast zijn, kan je het versterkingsprogramma niet gaan wijzigen, vindt Rodenboog. 'Op het moment dat de gaswinning inderdaad naar 12 miljard kuub gaat, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) heeft geadviseerd, kan je kijken wat daarvan de consequenties zijn. Op basis daarvan kan je de normen voor inspectie en versterking aanpassen.'

Toch is Rodenboog ook daar sceptisch over. 'Het SODM heeft ook geschreven dat zelfs bij een verlaging naar 12 miljard kuub het dreigingsniveau niet weg is. Op termijn kan dat gewoon weer terugkomen. Zolang we niet op 0 zitten, blijft er kans op aardbevingen.'

Oproep aan de minister

Rodenboog doet met zijn uitspraken een oproep aan de minister. 'Die is allereerst dat de gaswinning echt wordt verlaagd naar 12 miljard kuub. En zolang er geen nieuwe normen zijn: laat ons dan doorgaan met het inspectieprogramma en het versterken van onze woningen.'

