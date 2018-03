PvhN wil opheldering over topsportcentrum na vertrek Gerard Kemkers

Het topsportcentrum in aanbouw (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

De Partij voor het Noorden wil opheldering over de gang van zaken bij het Topsportcentrum in de Stad, nu directeur Gerard Kemkers vertrekt bij FC Groningen.

Het Topsportcentrum kreeg zeven ton subisidie van de provincie mede door een vurig pleidooi van Gerard Kemkers. Nu Kemkers vertrekt maakt de Partij voor het Noorden zich zorgen over de toekomst van het sportcentrum op Corpus den Hoorn.

Wat is het beleid?

Daarom heeft de partij het college van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd. Fractievoorzitter Be Zwiers wil weten of er nog meer provinciaal geld naar het topsportcentrum gaat. Ook wil hij duidelijkheid over het beleid bij het topsportcentrum en de mogelijke invloed van de provincie daarop.

Ook wethouder bezorgd

De partij is niet de eerste die zijn zorgen uit. Na de bekendmaking van het vertrek van Kemkers bij FC Groningen, sprak ook wethouder Paul de Rook al uit zich 'wel wat zorgen' te maken over de gevolgen voor het topsportcentrum. 'De FC moet ons nu overtuigen van de talentontwikkeling in de breedtesport', sprak De Rook toen.

