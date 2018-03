Niet schrikken: geen luchtalarm!

Mensen die komende maandag zitten te wachten op het maandelijkse luchtalarm zullen telurgesteld zijn. Er komt namelijk geen luchtalarm.

Elke eerste maandag in de maand wordt er geoefend met het luchtalarm met het oog op een echte calamiteit. Komende maandag is het Tweede Paasdag. In verband met deze feestdag zijn er geen loeiende sirenes.

Het eerstvolgende proefalarm is op maandag 7 mei.

