Rechtbank spreekt man vrij van betasten 11-jarig meisje

Een 69-jarige man uit Bellingwolde is vrijgesproken van het betasten van een 11-jarig buurmeisje. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden nog 120 uur werkstraf tegen de man.

De Groninger, die in Assen voor de rechtbank verscheen, ontkende alle beschuldigingen van het inmiddels 14-jarige meisje dat bij hem in de straat woont. Volgens hem was zijn hand wel een keer uitgeschoten tijdens het stoeien, maar had hij daar totaal geen seksuele bedoeling mee.

Bijles

Het meisje kwam sinds 2013 regelmatig bij de man en zijn vrouw over de vloer. Vanaf maart 2014 ging hij haar ook bijles wiskunde geven, een vak waar ze moeite mee had. Volgens het kind zat de man tussen maart en augustus dat jaar bij hem thuis drie keer aan haar borsten. De zaak leidde tot veel onrust in het dorp.

Rechter: te weinig bewijs

De rechtbank vindt dat er te weinig bewijs is om de man te veroordelen. Behalve de belastende verklaringen van het meisje is er geen ander objectief bewijs.

