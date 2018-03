'De wens om de bevalling in te leiden is steeds groter'

Verloskundigen merken dat vrouwen tegenwoordig makkelijker omgaan met medische ingrepen bij de geboorte.

'Wat veel voorkomt is dat de bevalling niet gebeurt als je 40 weken zwanger bent, maar iets later', legt verloskundige Jenneke Kruidhof in Noord Vandaag uit.

'Het geduld om af te wachten omdat het niet planbaar is, is in onze maatschappij best lastig. We zien dan ook dat de wens om de bevalling in te leiden steeds groter is.'

Meer gezondheidsproblemen na medische ingreep bij geboorte

Kinderen die via een medische ingreep worden geboren, hebben vaker gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit een groot onderzoek waar het UMCG aan heeft meegewerkt.



Het mollenseizoen is geopend

Geen Wie is de Mol, maar Waar is de mol. Het mollenvang-seizoen is geopend. Wij liepen mee met mollenvanger Peter Matter uit Noordhorn.



Matthäus Passion in de Martinitoren

Vanaf de Martinitoren klonk vandaag muziek van de Matthäus Passion van Bach.

Vanwege het aanstaande Paasweekend had stadsbeiaardier Auke de Boer z'n repertoire aangepast.



Lutje Passion in Veendam

In Veendam is voorafgaand aan de echte Passion dit jaar voor de tweede keer een Lutje Passion. Organisator Maikel-Owen van Deest vertelt erover.



Driedubbel feest in Bierum

Jan Willem (91) en Thea Bakker (89) uit Bierum zijn vandaag allebei jarig en ook nog eens 65 jaar getrouwd. Reden voor een feestje en natuurlijk komt Ronald dan even langs.



