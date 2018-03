Assistent-coach Donar over kwartfinale Europe Cup: 'Laat maar komen'

Woensdag wordt een bijzondere dag voor de basketballers van Donar. De Groningers kunnen zich dan in een uitverkocht MartiniPlaza plaatsen voor de halve finale van de Europe Cup.

Donar moet dan met meer dan zes punten verschil winnen van Mornar Bar uit Montenegro. De Groningers verloren vorige week met 73-67 van de Montenegrijnen.

'Enorme kans'

De assistent-coach van Donar, Meindert van Veen, heeft er vertrouwen in. 'We zullen echt beter moeten spelen dan vorige week en dan hebben we een enorme kans. Want in principe als je Europees met minder dan tien punten uit verliest, heb je een enorme kans om het thuis goed te maken.'

'Laat maar komen hoor'

Afgelopen zondag won Mornar Bar in de sterke Adriatic League (een competitie voor landen in voormalig Joegoslavië) nog van de Europese topclub Rode Ster Belgrado (88-84). 'Zij zullen toch met veel zelfvertrouwen deze kant op komen nu ze Rode Ster verslagen hebben. Maar wij hebben de beker gewonnen, wij hebben ook een goed stuk meegemaakt. Dus laat maar komen hoor.'

'Moeilijk om van Donar te winnen in de Martini''

'Wij spelen thuis met een volle bak. Dat helpt enorm, dat hebben we iedere wedstrijd weer gezien. We hebben goede resultaten hier thuis gehaald, dus het is moeilijk om van Donar te winnen hier in de Martini.'

'Iedereen in Nederland is lovend'

De 67-jarige Van Veen, die al decennia lang coach is geweest in Nederland, weet dat het succes van de Groningers op dit moment ook erg leeft in de rest van Nederland. 'Waar ik ook kom in Nederland, want ik zit ook nog bij de NBB (Nederlandse Basketbal Bond), iedereen is lovend. Alle coaches zijn euforisch over hoe we staan te spelen. Iedereen vindt het geweldig.'

Trots hoe dan ook

'Wat ik ook hoop, stel je voor dat we het niet redden, dat iedereen zich toch realiseert hoe ver we zijn gekomen. Maar allereerst gaan we er natuurlijk voor om de volgende ronde te halen', besluit Van Veen.

Live

De wedstrijd is woensdagavond live te volgen via een stream op deze website. Het commentaar wordt verzorgd door verslaggever Karel-Jan Buurke en analist Hein Gerd Triemstra.

