'De producten die bij ons in de schappen liggen zijn stuk voor stuk uniek'

Jelle Holtkamp neemt deze week na vijf jaar afscheid als directeur van de kringloopwinkels van Mamamini in Stad. Hij doet dat met gemengde gevoelens. 'Mamamini is nog lang niet af. Er is nog heel veel te doen en het is een ontzettend leuk bedrijf.'

Holtkamp vertrekt terwijl de economie op volle toeren draait, maar dat was wel anders toen hij aantrad.

Mooie spullen

'De huizenmarkt zat helemaal vast, dat merkte je heel erg duidelijk. Er kwamen bij wijze van spreken minder wasmachines binnen. In het algemeen waren de spullen prima, maar niet van zo'n mooie kwaliteit als nu.'

'Als je heel mooie spullen binnenkrijgt, verkoop je natuurlijk ook automatisch makkelijker. En dan komen de klanten liever weer je winkel binnen. Dat is wel een duidelijk effect, maar geen doel op zich voor Mamamini.'



Natuurlijk zeggen wij wel eens nee tegen spullen Jelle Holtkamp - vertrekkend directeur Mamamini

Het bedrijf, met twintig vaste banen en tweehonderd vrijwilligers heeft een omzet van een kleine twee miljoen euro. De winst wordt aan goede doelen gegeven. Afgelopen jaar was dat bijna 70.000 euro, een recordbedrag

De lastigste uitdaging

Zorgen dat je goede spullen in de winkels krijgt, is volgens Holtkamp lastig.

'Je hebt letterlijk met tienduizenden mensen te maken, in en rond Groningen, die ons spullen gunnen. Maar die kan je niet bereiken, dat is de lastigste uitdaging.'

Een bankstel met een scheur

'Natuurlijk zeggen wij wel eens nee tegen spullen, bijvoorbeeld een bankstel met een enorme scheur erin of een matras met vlekken. Dan kunnen we niet aannemen, want niemand wil dat hebben. Aan de andere kant hebben we ook wel eens een designbank, die ooit tienduizend euro gekost heeft. Als daar een scheurtje in zit, kunnen we hem nog steeds verkopen.'

Concurrentie van Marktplaats?

Er is ook een groep mensen die spullen koopt en verkoopt via Markplaats, maar volgens Holtkamp valt de concurrentie die Mamamini daarvan heeft mee.

'Zij zijn enorm gegroeid en hebben een belangrijke plek ingenomen. Maar probeer maar eens een stoel via Marktplaats te verkopen. Als het geen merk is, wordt het al lastig.'

'Dus er is een categorie producten die sowieso wel bij ons binnenkomt. Omdat mensen er geen zin in hebben het te verkopen of het niet kunnen verkopen. En er is ook een categorie mensen die het ons gunt voor het goede doel, in plaats van dat ze er zelf twee tientjes voor krijgen.'

Het was ook wel een lastige keuze Jelle Holtkamp

Economisch beter

Ook nu het economisch beter gaat dan bij het aantreden van Holtkamp vijf jaar geleden, blijven de mensen kopen bij de kringloopwinkel.

'De producten die bij ons in de schappen liggen zijn stuk voor stuk uniek. Ik heb juist het gevoel dat mensen genegen zijn om meer te kopen. Maar dat is een gevoel. Dat ze denken: 'Ach, tien euro, ik neem het mee en zie wel of ik het ga gebruiken... En anders breng ik het morgen terug'.'

Waarom weg?

Dat Holtkamp nu weggaat bij Mamamini, heeft meerdere redenen. 'Het is iets dat in je opborrelt. Ik word dit jaar veertig, ik ben toe aan iets anders. Ik woon bovendien in Oldenburg in Duitsland, dat is 140 kilometer hier vandaan. En dat breekt me langzamerhand op, met twee kleine kinderen.'

'Maar het is ook wel lastig, want Mamamini is nog lang niet af. Er is nog heel veel te doen en het is een ontzettend leuk bedrijf. Dus het was ook wel een lastige keuze.'

Wat wordt de voornaamste opgave voor zijn opvolger? 'Wat mijn voorgangers ook gedaan hebben. Even heel flauw gezegd: op de winkel passen.'



