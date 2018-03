Heeft een coalitie met Loppersum Vooruit kans van slagen?

De eerste verkennende gesprekken over een coalitie in Loppersum zijn geweest. Loppersum Vooruit, dat bij de gemeenteraadsverkiezingen de meeste stemmen had, heeft daarvoor het initiatief genomen.

Grote vraag: komt Loppersum Vooruit in de coalitie? Er zijn geluiden bij de achterban van de huidige coalitie (CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks) om met elkaar door te gaan.

Leo van Esch, fractievoorzitter GroenLinks, kan zich die geluiden wel voorstellen maar heeft ze niet gehoord. 'De afgelopen jaren was de samenwerking goed. Het zou mooi zijn om tot de herindeling samen te blijven werken.'

Maar Van Esch vindt dat Loppersum Vooruit aan zet is en mag bepalen hoe de coalitie eruit komt te zien.

De bal ligt bij...

De PvdA wil alle kaarten op tafel houden. 'Het woord is aan Loppersum Vooruit en zij moeten kijken met welke partijen ze eruit komen. Het is net als voetbal, we doen het potje voor potje', zegt Bé Schollema, die nu nog voor zowel de PvdA als GroenLinks wethouder is.

Schollema beaamt dat de samenwerking met de coalitiepartijen prettig is. 'We hebben zware dossiers, zoals de aardbevingen, die 24 uur per dag aandacht verdienen en daarin moet met goede partners worden samengewerkt.'

Kritische oppositie

Loppersum Vooruit heeft in het verleden wel eens fel oppositie gevoerd. Dat zou de partij nu dwars kunnen komen te zitten bij de vorming van een nieuw college.

Schollema laat weten dat dit bij de inhoudelijke gesprekken aan bod kan komen. 'We kijken dan niet alleen naar de toekomst, maar natuurlijk ook naar wat er in het verleden is gebeurd'.

Niet afgestraft

Aagtje Elderman-Star, fractievoorzitter van het CDA, laat weten dat alle opties mogelijk zijn. 'Loppersum Vooruit heeft gewonnen, dus die partij moet kijken wat er mogelijk is.'

'De partijen die nu in de coalitie zitten zijn niet afgestraft door de kiezer en hebben nog steeds een meerderheid. Je zou dus kunnen stellen dat die ook door kunnen gaan'. Maar, benadrukt Elderman-Star nogmaals: 'Het initiatief ligt bij Loppersum Vooruit. Wij nemen ons verlies omdat we stemmen hebben verloren.'

Doorverwijzing

Be Prins, fractievoorzitter van de ChristenUnie wil niks los laten en ook niet ingaan op geruchten. 'Voor een reactie verwijs ik u door naar Loppersum Vooruit.'

Signalen

'Ik heb geen signalen ontvangen van partijen dat ze met de huidige coalitie willen doorgaan', vertelt Geert Jan Reinders, beoogd wethouder en lijsttrekker van Loppersum Vooruit.

'Als dat zo is dan moeten de partijen daar eerlijk mee komen. De vorige keer was dat ook zo, maar later in het besprekingstraject. Nu hopen we doordat we het voortouw hebben dat het anders zal zijn.'

Tijdens de eerste verkennende gesprekken heeft Reinders vernomen dat de partijen willen kijken wat er mogelijk is. Op een voorkeurscoalitie wil hij niet ingaan. Hij omschrijft Loppersum Vooruit als een middenpartij.

Dat de gevoerde oppositie hem parten gaat spelen denkt hij niet. 'We hebben ons op bepaalde dossiers duidelijk laten horen, maar dit is altijd op normale toon gebeurd'.

Hoe verder?

'Het is tijd voor vernieuwing en er moet geluisterd worden naar de kiezers', besluit Reinders, die de kansen voor een coalitie met daarin Loppersum Vooruit hoog inschat.

Hoe het traject verder gaat, weet hij nog niet. Daarvoor wil hij eerst een gesprek met Harald Bouman. De wethouder voor Gemeentebelangen Eemsmond heeft namelijk donderdag de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Hierna is er geen contact meer geweest.

Lees ook:

- 'De ruigere politiek heeft gewonnen in Loppersum'

- Loppersum Vooruit wint verkiezingen, CDA en D66 grote verliezers