'Kan het Gouden Tunneltje worden hergebruikt?'

Het veelbesproken Gouden Tunneltje tussen de wijken Oosterpoort en De Linie in de stad Groningen is pas sinds maandag dicht, maar hij wordt nu al gemist.

De PvdA in Groningen hoopt dat de gouden platen weer hergebruikt gaan worden. 'Het ziet er inmiddels naargeestig en verloederd uit', zegt raadslid Sebastiaan Ruddijs. 'Maar dat is pas het laatste jaar gebeurd. De negen jaar daarvoor was het echt de allermooiste tunnel van de hele wereld.'

'Geen buis in de grond'

Daarom zou de tunnel niet in zijn geheel verloren moeten gaan voor de stad, vindt Ruddijs. 'Dit was niet zomaar een tunnel. Niet een buis in de grond waarin je je onveilig voelde. Het was eigenlijk een grot waarin je feesten wilde houden. Het was echt prettig om doorheen te gaan.'

Hergebruiken

Om die tunnelbeleving in ere te houden denkt de partij dus aan hergebruik. Dat zou volgens Ruddijs prima kunnen bij de nog aan te leggen fietstunnels in Groningen.

'De panelen zou je in andere tunnels kunnen herplaatsen. We vragen aan het college van burgemeester en wethouders of delen overgenomen kunnen worden of misschien het concept ergens anders toegepast kan worden.'

De coalitiepartij gaat woensdagmiddag vragen stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Veelbesproken geschiedenis

Het gouden tunneltje is veelbesproken. De bouwkosten lagen op één miljoen euro. Tijdens de bouw in 2009 was al duidelijk dat de tunnel maar enkele jaren dienst zou doen.

De fietstunnel is een ontwerp van de Duitse architect Thomas Müller die destijds gelijktijdig werkte aan het ontwerp van appartementencomplex De Frontier. recent heeft de Duitser het ontwerp van het nog te bouwen hotel aan de Grote Markt gemaakt.

