Politiek Pekela zwaait ChristenUnie en excentriek raadslid uit

Dinsdagmiddag is in Pekela afscheid genomen van gemeenteraadsleden die in de nieuwe raadsperiode niet terugkeren.

Een daarvan is de 68-jarige Wiebe Meilof, een excentriek raadslid dat de afgelopen vier jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie was.

De ChristenUnie verdwijnt uit de Pekelder politiek. De partij kreeg tijdens de verkiezingen 229 stemmen. Dat is te weinig voor een zetel.

Dubbel gevoel



Meilof heeft een dubbel gevoel bij het ontbreken van de partij. 'Ik ben teleurgesteld, maar ik heb voor mijzelf nu heerlijk veel tijd voor mijn boeken.' Meilof verzamelt sinds zijn jeugd boeken en prenten. 'Ik heb er nu meer dan zesduizend', zegt hij.

'Geen doorsnee man'



Pekela verliest met de ChristenUnie niet alleen een partij, maar ook een bijzonder raadslid. Of zoals Meilof zichzelf omschrijft: 'Ik ben geen doorsnee man die vriendelijk meelacht.'

Dat is gebleken uit een aantal opmerkingen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. 'Oost-Groningers moeten meer zelfrespect tonen', 'De SP en GroenLinks in Pekela zijn respectloos' en 'Wij zijn maar een stelletje amateurs'.

Meilof over die uitspraken: 'Ik bereid me niet echt voor in de zin dat ik precies weet wat ik ga zeggen. Ik weet nog dat ik dacht: wat een ongelooflijk lieve mensen hier allemaal. Er wordt niet gelachen en er worden geen gekke opmerkingen gemaakt. Het was zo saai! Daar mocht best een beetje leven in komen. En dat is volgens mij prima gelukt.'

Welke partijen zijn er wel?

De nieuwe raad in de gemeente Pekela bestaat uit: SP (vier), Samen voor Pekela (drie), Partij van de Arbeid (twee), PVV (twee), CDA (twee), GroenLinks (één) en VVD (één).

