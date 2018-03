'Kabinet bouwt stikstoffabriek om Gronings gas te verminderen'

Om de gasproductie in Groningen verder naar beneden te kunnen krijgen, wordt een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek gebouwd. Volgens RTL Nieuws heeft minister Wiebes daarvoor opdracht gegeven.

Met de fabriek kan Noors of Russisch gas vermengd worden met stikstof zodat het in het Nederlandse gasleidingnet te gebruiken is. Op die manier zou zeven miljard kuub minder aan Gronings gas gewonnen hoeven te worden.

Plannen al langer op de agenda

Het was al eerder bekend dat de bouw van de stikstoffabriek rond de 500 miljoen euro moet kosten en dat het gaat om een uitbreiding van de bestaande fabriek in Zuidbroek.

Het plan hiervoor werd in 2016 door toenmalig minister Kamp in de ijskast gezet toen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een veilig winningsniveau adviseerde van 24 miljard kubieke meter gas.

Met die hoeveelheid zou de stikstoffabriek niet nodig zijn. Door het nieuwe advies van de SodM om de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar terug te brengen, is die situatie nu grondig gewijzigd.

Bouw duurt nog jaren

Een eventuele nieuwe fabriek zou op z'n vroegst in 2022 in gebruik kunnen worden genomen.

