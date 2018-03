Winsum stemt in met nieuwe, rechte weg

Met een volle publieke tribune debatteerde de raad van Winsum over de aanleg van een nieuwe weg die het vracht- en landbouwverkeer van de gevaarlijke Onderdendamsterweg overneemt.

Een meerderheid van de raad stemde hiermee in, ondanks bezwaren van omliggende buurten van de nieuwe weg.

Het college wil een rechte weg aan de noordkant van het dorp realiseren (in de tekening variant 1). Dit moet ervoor zorgen dat er minder verkeer door het centrum gaat, maar verdeelt de meningen.

Zeven insprekers

Zeven insprekers, buurtbewoners, belangengroepen en weggebruikers: ze lieten allemaal van zich horen om met een laatste poging de raad te overtuigen van hun standpunt.

'Door de strot'

Omwonenden van de Bloemenbuurt en De Brake II vinden het huidige plan niet goed. 'Dit wordt ons door de strot gedouwd', stelt buurtbewoner Piet Tuinman. Ze vinden dat een deel van de weg verder van de buurt af moet komen te liggen en willen dat er gekozen wordt voor aanpassingen op de weg en met een boog om Winsum gaat (in de tekening varianten 2a en 2b).

Wel voor

Weggebruikers maar ook omwonenden van de Onderdendamsterweg pleiten daarentegen wel voor een weg dicht bij Winsum (variant 1). Uit onderzoek blijkt die het meeste verkeer uit het centrum te halen. De andere varianten doen dat minder. 'Wij snappen goed dat andere bewoners bang zijn. Maar deze weg is echt nodig', zegt Wim Kwant van belangengroep 'Kortsluiting Winsum niet temporiseren maar doorpakken'.

Het lijkt wel een circus met een hoge hoed Henk de Vink - PvdA'er

Meer onderzoek

PvdA'er Henk de Vink vindt dat het college niet goed heeft gecommuniceerd over de aanleg van de nieuwe weg. 'Het lijkt wel een circus met een hoge hoed. Waar ineens een onderzoek uit komt'. Hij is ontevreden over het proces en wil een beter uitgewerkt voorstel van de wethouder.

Ook Gemeentebelangen heeft vraagtekens bij het voorstel van het college en de gedane onderzoeken. 'Het is niet duidelijk wat het geluidhinder voor de buurten is'. De belangen van de omwonenden moeten volgens hem goed afgewogen worden.

Nu is er geld

'We snappen de zorgen van de omwonenden. Maar als we nu kiezen voor een andere variant dan lopen we grote risico's en waarschijnlijk subsidies en geld mis', vertelt Peter Ritzema, fractievoorzitter van het CDA. Hij is voor de aanleg van variant 2a.

Ook D66 stemde in en stelde dat het anders een weggegooide 8,2 miljoen euro is als de weg niet het 'gewenste effect' heeft.

GroenLinks, de VVD en de ChristenUnie spraken ook hun steun uit waardoor de nieuwe weg gerealiseerd gaat worden. Wel gaven de partijen aan dat er goed naar de wensen van de buurt geluisterd moet worden als het gaat om geluidsdempende maatregelen.

Vreugdeloos

'Ik heb heel wat voorstellen verdedigd in mijn loopbaan maar dit besluit valt wel in de meest vreugdeloze die ik heb gedaan', vertelt wethouder Bert Westerink.

Hij erkent dat de buurt geen goede voorlichting heeft gehad over het beoogde tracé een paar jaar geleden en schijft dat toe aan zijn voorgangers. Hij is sinds juni 2016 wethouder in de gemeente. 'Als ik vanaf 2015 hier had gezeten en dit besluit nu moest verdedigen dan had ik een goede reden gehad om af te treden', vertelt Westerink.

Hij heeft begrip voor de brede maatschappelijke discussie. Westerink gaat met de zorgen uit de buurten aan de slag en hoopt verzachtende maatregelen te kunnen nemen, zoals de aanleg van stil asfalt en beplanting.

Nog niet gestreden

De Bloemenbuurt is niet blij met het besluit en overweegt jurdische stappen. 'Het is 1-0 voor de gemeente maar de strijd is nog niet gestreden', vertelt Piet Tuinman.

Eind 2019 moet de weg gerealiseerd worden.

Lees ook:

- 'Nieuwe weg Winsum moet met grotere boog om het dorp'

- Winsum komt nu toch met plan voor gevaarlijk drukke weg

- Omwonenden 'gevaarlijke weg' Winsum krijgen tegemoetkoming

- Gewonde na aanrijding op N996 bij Winsum