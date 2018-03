Partijen vragen aandacht voor bereikbaarheid stembureaus door gehandicapten

Hoe kunnen alle stembureaus in de gemeente Groningen toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een handicap? Op die vraag willen de raadsfracties van CDA, D66 en PvdA een antwoord hebben van burgemeester en wethouders.

De drie partijen zouden graag zien dat in de gemeente Groningen alle stembureaus bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 november toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Ze hopen daarom dat Groningen een pilotgemeente kan worden.

Kamerbrief

Reden voor de vraag is de brief die de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid vorige week aan de Tweede Kamer stuurden, waarin staat dat vanaf volgend jaar alle stembureaus toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking.

Hulp voor mensen met een verstandelijke beperking

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om mensen met een verstandelijke beperking hulp te geven in het stemhokje, wanneer ze daar om vragen. Dat mag nu niet, om te voorkomen dat ze worden beïnvloed bij het uitbrengen van de stem.