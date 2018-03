Gemeentebelangen en CDA willen samen verder in Appingedam

Gemeentebelangen en het CDA gaan hun best doen om in Appingedam een nieuwe coalitie te vormen. De partijen proberen daarmee de huidige Damster coalitie voort te zetten: die bestaat ook al uit beide partijen.

Dat bevestigt lijsttrekker Annalies Usmany van Gemeentebelangen. Na met alle partijen in Appingedam te hebben gesproken is ze tot de conclusie gekomen dat er met het CDA 'de beste match is'.

Geen SP

Doordat beide partijen samen verder willen, lijkt de SP wederom buiten de boot te vallen in Appingedam. Na een tegenvallende verkiezingsuitslag voor de socialisten lijkt de tweede partij van Appingedam daarom ook de komende jaren tot de oppositiebankjes veroordeeld.

Overigens is dat nog niet zeker: mochten de gesprekken met het CDA op niets uitlopen, dan kan Gemeentebelangen alsnog met een andere partij in zee gaan.

Wethouder

De keuze van Gemeentebelangen om met het CDA verder te willen lag voor de hand. Behalve het feit dat het een voortzetting van de huidige coalitie is, heeft het CDA met Lea van der Tuin een wethouderskandidaat die ervaring heeft met herindelingen.

Tot de jaarwisseling was Van der Tuin wethouder in het inmiddels gefuseerde Bellingwedde: eind 2020 gaat Appingedam samen met Delfzijl en Loppersum.

Nipte meerderheid

Gemeentebelangen en het CDA hebben een nipte meerderheid in de raad: met zes zetels voor Gemeentebelangen en twee voor het CDA heeft de mogelijke coalitie één zetel meer dan SP, PvdA, D66 en ChristenUnie bij elkaar. Op dit moment is die verhouding hetzelfde, al heeft Gemeentebelangen nu nog vijf zetels en het CDA drie.

De gesprekken tussen Gemeentebelangen en het CDA gaan na Pasen verder. Uiterlijk medio april moet de coalitie rond zijn.

